L’ancienne interview de Kavita, la première épouse de Raj Kundra, accusant Shilpa Shetty d’avoir rompu leur mariage devient VIRALE

L’actrice Shilpa Shetty Kundra et son mari Raj Kundra sont de fervents utilisateurs des médias sociaux et partagent souvent des photos de passer du temps de qualité avec leurs enfants ou de profiter de la compagnie de l’autre, sur les réseaux sociaux.

Le couple qui s’est marié en novembre 2009, a la chance d’avoir un fils et une fille, Viaan Raj et Samisha Shetty Kundra. Shilpa Shetty et Raj Kundra ont récemment terminé 11 ans de bonheur conjugal et Shilpa a même profité de son compte Instagram pour rédiger une note romantique pour son mari Raj qu’elle appelle affectueusement « Cookie ». Cependant, c’est un fait peu connu que Shilpa n’est pas la première femme de Raj et qu’il a été marié à Kavita Kundra plus tôt. En fait, Raj s’était séparé de sa première femme lorsque leur fille Deelena Kundra avait quelques mois.

Récemment, une vieille interview de Kavita dans laquelle elle accusait l’actrice de ‘Dhadkan’ d’avoir ruiné son mariage avec Raj Kundra fait le tour d’Internet.

Dans son interview avec les tabloïds News of The World et The Daily Mail, parlant de son mariage raté et alléguant que Shilpa Shetty était derrière tout cela, Kavita avait déclaré à l’une des publications : « Je regarde les photos d’eux ensemble et je pense qu’elle est avec mon mari, elle vit ma vie. Pendant que j’essayais de reconstruire notre mariage, il parlait constamment de Shilpa, comme si ce qui nous arrivait n’avait pas d’importance car il avait trouvé quelqu’un de mieux, de plus intelligent et de plus célèbre que Maintenant, il a commencé à me harceler pour un divorce. Je lui ai demandé s’il prévoyait d’épouser quelqu’un d’autre, mais il a évité la question.

Plus tard, lorsque les médias ont interrogé Raj sur sa relation avec Shilpa Shetty lors de l’événement de lancement du parfum de cette dernière, il a nié les allégations et a affirmé qu’ils n’étaient « que des amis ».

Dans une déclaration, il a déclaré: « Ma femme et moi nous sommes séparés il y a neuf mois et avons demandé le divorce il y a quatre mois; nous avions convenu d’un divorce mutuel. Les raisons du divorce sont trop personnelles pour que je puisse en discuter et cela ferait tomber mon ex-femme. et je ne souhaite pas m’abaisser à son niveau car c’est très dégradant. A cette époque, je n’avais aucune association avec Shilpa Shetty. «

« Je regrette que ma situation personnelle ait conduit mon ex-femme à tenter de nuire à la réputation d’une célébrité très acclamée. Je voudrais simplement saisir cette occasion pour m’excuser auprès de Shilpa Shetty et de sa famille pour les allégations choquantes de mon ex-femme. » conclut Raj Kundra.

Quant à ce que Shilpa avait à dire sur les accusations de Kavita, eh bien, elle a nié même avoir connu Raj Kundra lorsque Kavita « l’a abandonné ». Dans une interview au Daily Mail en 2007, Shilpa avait déclaré : « J’étais vraiment bouleversée par ce qu’elle a dit , dit Shilpa. « Elle savait très bien que je ne connaissais même pas son mari quand elle l’a quitté.

« Je ne le connaissais même pas quand je suis entré dans Big Brother. Je ne le connais que depuis environ six mois, soit quatre mois après que sa femme ait quitté la maison et qu’il avait déjà divorcé à ce moment-là », a-t-elle ajouté.

Kavita est la fille d’un homme d’affaires basé au Royaume-Uni. Elle a épousé Raj Kundra en 2003, mais les deux se sont séparés en 2006.