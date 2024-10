L’ancienne interview de Jennifer Lopez sur le reconsidérant de l’ex Ben Affleck refait surface

Jennifer Lopez, qui a fait le tour des réseaux sociaux après que son divorce avec Ben Affleck ait été rendu public, a un jour fait de joyeuses confessions sur son ex-mari.

Lors d’une interview rétrospective avec Personnes en 2022, Lopez, qui a ravivé sa romance avec Affleck, a déclaré qu’elle « se sentait chanceuse » et « fière » d’être de retour avec le Fille disparue acteur.

L’actrice de 55 ans a ensuite ajouté que sa « romance ravivée » avec l’acteur de 52 ans était « une belle histoire d’amour ».

Tout en décrivant comment les choses se passaient avec le Air star à l’époque, la chanteuse-actrice a expliqué : « Nous sommes plus âgés maintenant, nous sommes plus intelligents, nous avons plus d’expérience, nous sommes à des moments différents de notre vie. Nous avons des enfants maintenant.

L’ancien couple a ravivé leur romance en 2021 après avoir annulé leurs fiançailles près de deux décennies plus tôt.

Cependant, Lopez a demandé le divorce avec Affleck deux ans plus tard et est resté marié le 20 août 2024, et selon TMZ.

Côté travail, la mère de deux enfants travaillerait bientôt sur des projets auxquels son ancien mari est attaché en tant que producteur.

Le père de trois enfants, en revanche, aurait terminé le tournage du deuxième volet du thriller d’action. Le comptable.