L’ancienne gagnante de Love Island, Amber Gill, affirme que les patrons de la série ont supprimé la règle stricte pour cette série

L’ANCIENNE gagnante de Love Island, Amber Gill, a affirmé que les patrons de la série avaient supprimé l’une des règles les plus strictes de la série pour la série de cette année.

La star de 23 ans a remporté la série 2019 aux côtés de l’ex Greg O’Shea, et ne connaît que trop bien les lois de la villa.

Amber a affirmé que Love Island avait supprimé une règle très stricte de cette série

En règle générale, les concurrents ne sont autorisés que deux verres par nuit

L’un des règlements les plus célèbres de Love Island est que les insulaires ne sont pas autorisés à plus de deux verres par nuit dans le but d’éviter les disputes alcoolisées et les erreurs liées à l’alcool.

Mais Amber a affirmé que les candidats de cette année semblaient ivres pendant les épisodes, ce avec quoi de nombreux téléspectateurs étaient d’accord – bien que The Sun puisse révéler que ce n’est pas le cas.

S’adressant à sa page Twitter hier soir, la beauté a écrit: « Ils donnent à ces insulaires plus de deux verres, je le jure! »

Le commentaire a rapidement accumulé des milliers de likes, les fans insistant même sur le fait qu’ils avaient entendu plusieurs insulaires « maudire leurs mots ».

Les producteurs ont-ils donné plus d’alcool aux insulaires pour le drame ?? Tout le monde semble juste agité !

L’un d’eux a écrit: « Ouais, vous pouvez dire que Chloé est en route alors qu’elle commence à parler! »

Un autre a affirmé: « Oui, Faye a été un peu trompé ce soir. »

Un troisième a tweeté : « Ai-je entendu Toby articuler ses paroles à Chloé à propos d’elle ennuyée ? »

D’autres téléspectateurs s’étaient déjà rendus sur les réseaux sociaux pour spéculer que les insulaires buvaient plus de boissons que d’habitude, avec un tweet : « Les producteurs ont-ils donné aux insulaires plus d’alcool pour le drame ?? Tout le monde semble juste agité.

Un autre a réfléchi plus tôt cette semaine : « Les laissent-ils boire plus d’alcool cette série ? Chloé ne peut même pas enchaîner une phrase sans bavarder ??? »

Cependant, une source proche de l’émission a confirmé que ce n’était pas le cas – et la règle des deux verres de la villa a été maintenue.

Ils ont assuré au Sun: « Le tweet d’Amber est incorrect – il n’y a eu aucun changement quant à la quantité d’alcool que les insulaires peuvent consommer cette série, et la quantité d’alcool reste limitée. »

Les stars de Love Island n’ont généralement droit qu’à deux verres chaque soir, et ils ne peuvent être que du vin ou de la bière, pas des spiritueux.