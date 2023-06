L’ancienne gagnante de Big Brother Sofia Suescun est partie avec des blessures au visage d’horreur après avoir été sauvage par son animal de compagnie Rottweiler

UNE ANCIENNE gagnante du Big Brother espagnol a subi de graves blessures au visage après avoir été mutilée par son animal de compagnie Rottweiler.

Sofia Suescun, 26 ans, a été attaquée par le chien vicieux, nommé Marco, cette semaine et a laissé des cicatrices de la dangereuse « mésaventure ».

6 Sofia Suescun avec son animal de compagnie Rottweiler, Marco, qui l’a attaquée Crédit : Flash d’information

6 Le partenaire de Sofia est vu en train d’appliquer un désinfectant sur sa nouvelle blessure au sourcil Crédit : Flash d’information

6 L’année dernière, son petit ami a été agressé par Marco qui l’a mordu au bras laissant une vilaine cicatrice Crédit : Flash d’information

Sofia s’est rendue sur Instagram pour lui raconter à un million d’abonnés l’épreuve cauchemardesque qu’elle a subie après avoir été attaquée par son chien de compagnie.

Elle a écrit « Se ha liado », qui se traduit approximativement par « Les choses sont devenues désordonnées », suivi d’un emoji qui pleure.

Après que ses partisans ont exprimé leur inquiétude, Sofia, de Pampelune, les a laissés en haleine jusqu’à ce qu’elle leur explique ce qui s’était passé le lendemain.

Elle a déclaré: «Je m’excuse pour l’inquiétude, mais la mienne est plus grande en ce moment.

« Hier soir, j’ai eu une petite mésaventure avec Marco (involontairement) et il m’a causé une coupure assez profonde au visage (juste en m’effleurant avec sa dent). »

Elle a partagé plusieurs images de ses blessures, dont une à côté de son sourcil droit.

Dans une vidéo d’elle souffrant et pleurant, sa partenaire Kiko Jimenez applique une gaze imbibée de désinfectant sur la plaie avant de mettre un pansement dessus.

Sofia a alors demandé à ses followers : « Pensez-vous que désinfecter et utiliser un pansement est suffisant ?

« Je dois trouver un moyen de minimiser la grosse cicatrice que je vais avoir. »

La jeune femme de 26 ans a également demandé si elle devait aller à l’hôpital ou si les pansements suffisaient à soigner ses blessures.

Ce n’est pas la première mésaventure que Sofia a avec son animal de compagnie agressif.

En février, le Rottweiler lui a accidentellement donné un coup de tête, faisant gonfler sa paupière.

En août de l’année dernière, Kiko a été la victime lorsque Marco s’est violemment mordu le bras.

Suite à la dernière mutilation, le couple de célébrités a décidé d’emmener le Rottweiler chez un dresseur de chiens afin d’empêcher une autre attaque.

Sofia espère que Marco deviendra « le chien le plus obéissant, le plus éduqué et le plus protecteur du monde ».

L’influenceuse espagnole a remporté la 16e saison de Gran Hermano (la version espagnole de Big Brother) en 2015 alors qu’elle était étudiante en psychologie à 19 ans.

Sa mère, la conductrice de bus Maite Galdeano, était également dans la maison avec elle mais a été la première à être expulsée.

Sofia a remporté un prix de 250 000 £ pour sa victoire, puis a remporté l’émission espagnole à succès Supervivientes (Survivors) en 2018.

6 Sofia sur Gran Hermano en 2015, qu’elle a ensuite remporté

6 L’influenceuse pose avec son chien vicieux, Marco Crédit : Flash d’information