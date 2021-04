L’ancienne star d’Arsenal et de la Juventus, qui a remporté 50 sélections internationales et est allée à la finale de la Coupe du monde à deux reprises, a partagé la réponse qu’elle a reçue des arbitres après avoir été rabaissée et avoir dit qu’elle était une « sale lesbienne ».

Malgré la nature toxique de la diatribe grossière, Twitter a répondu à Sanderson rapportant le message en l’informant qu’ils avaient examiné le contenu et « n’a pas trouvé de violation de nos règles ».

« Je ne sais pas à quel point on peut être plus violent, Twitter? » a demandé la division nationale de la Premier League féminine à cinq reprises. « Alors ça va, n’est-ce pas? Une telle blague. »

Je ne sais pas à quel point on peut être plus violent @Twitter ? Alors ça va, n’est-ce pas? Une telle blague! pic.twitter.com/jFONKwTHA3 – Lianne Sanderson (@liannesanderson) 12 avril 2021

« Je t’ai entendu parler de ça l’autre jour et c’est tellement vrai, » a écrit un collègue.

« Comment se fait-il que lorsque vous signalez quelque chose, cela revient toujours à dire que le message n’a violé aucune règle?

« C’est fou. Cela peut donner aux victimes le sentiment d’avoir tort et permet cet abus répugnant. »

Honteux – peut-être qu’un boycot est le seul moyen de les amener à s’asseoir et à agir contre ces crétins. – Tom Ross (@thegoalzone) 12 avril 2021

Un autre ancien attaquant d’Arsenal, Thierry Henry, a rejoint le chœur de noms de haut niveau pour exprimer leur désespoir face à l’approche adoptée par les plateformes de médias sociaux face aux abus le mois dernier.

Le buteur record du club a déclaré qu’il ne reviendrait pas sur les plates-formes tant que les patrons n’auraient pas pris des mesures aussi décisives contre les abus personnels qu’ils le semblaient contre toutes les formes de violation du droit d’auteur.

Le club de championnat de Swansea mène actuellement un boycott de sept jours de Twitter en réponse à trois de ses joueurs victimes d’abus raciaux depuis février.

Ridicule. Il peut s’en tirer, mais d’autres obtiennent une suspension pour avoir utilisé des blagues en plaisantant dans une conversation avec un ami. Trier votre application des conditions d’utilisation, @Twitter. La misogynie et l’homophobie sont-elles acceptées par votre @TwitterSupport équipe maintenant? – Steve 2.0 (@AcrossDaKeeper) 12 avril 2021

« Honteux – peut-être qu’un boycott est le seul moyen de les amener à s’asseoir et à agir contre ces crétins, » a déclaré un lecteur à Sanderson, qui travaille maintenant comme expert sur les jeux masculins et féminins tout en fournissant aux fans ses réflexions sur son bien-aimé Manchester United.

« J’aimerais pouvoir dire que j’ai été choqué. C’est tout simplement normal maintenant – absolument honteux, » a fait remarquer un autre, alors que les critiques citaient des crimes bien moindres qui avaient entraîné la fermeture de comptes, tout en soulignant que le compte ciblant Sanderson avait précédemment distribué de la bile.

« Ridicule, Lianne, » dit l’un d’eux. «Mais la jalousie est probablement la cause. Plus vous réussissez, plus cela se produira, malheureusement.

« Souviens-toi que tu brises les plafonds et que tu es en train de marcher sur les chemins pour toutes les filles qui viennent derrière toi. »