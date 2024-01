L’ancienne FM Nicola Sturgeon revient sur le devant de la scène lors de l’enquête Covid

il y a 2 heures

Nicola Sturgeon est, comme on pouvait s’y attendre, un acteur moins important de la politique écossaise depuis qu’elle a démissionné de son poste de première ministre.

Mais la session marathon des preuves d’aujourd’hui a rappelé qu’elle a occupé le devant de la scène pendant l’une des périodes les plus sombres de mémoire d’homme.

Elle n’est pas étrangère aux interrogations et aux examens minutieux, à l’examen minutieux de ses commentaires et de ses décisions.

Et même ses opposants politiques les plus ardents admettront qu’elle est une communicatrice talentueuse. Ce forum était entièrement consacré à la communication.

Nous avons obtenu une explication globalement similaire de son approche à celle que nous avons eue de la part d’autres ministres et fonctionnaires.

Les critiques s’empressent de souligner que cette politique signifie que les ministres notent essentiellement leurs propres devoirs : ils décident de ce qui est pertinent (et donc sauvegardé) et de ce qui disparaît à jamais.

L’ancien premier ministre a souligné que ces discussions se déroulaient en tandem dans un cadre plus formel.

C’était l’un des domaines les plus difficiles pour Mme Sturgeon, et elle a dû admettre qu’elle avait fait des déclarations publiques suggérant qu’il y aurait plus d’accès à ses WhatsApps que ce qui s’est finalement avéré être le cas.