L’ancienne fille dorée de la télévision, Anthea Turner, lève le voile sur la faille avec Eamonn Holmes et dit qu’elle n’est pas « impitoyable »

ELLE était la fille en or de la télé du petit-déjeuner – jusqu’à ce qu’une dispute publique avec le co-animateur Eamonn Holmes à propos de son « ambition et vanité » la force à quitter GMTV.

Et 25 ans plus tard, Anthea Turner admet qu’elle se sent toujours mal à propos de ses commentaires cruels et de son surnom de « Princesse Tippy Toes ».

Vigne oculaire

Anthea Turner dit qu’elle est toujours blessée à propos de sa rupture avec Eamonn Holmes[/caption]

Dans une interview exclusive, l’auteure et experte en entretien ménager de 61 ans a déclaré qu’elle aurait souhaité que les médias sociaux existent à l’époque pour pouvoir riposter à ses détracteurs.

Anthea a déclaré : « La vengeance est un plat qui se mange sucré. Mieux encore, je suis toujours là.

« Je pensais que c’était triste. Je voulais juste faire le travail que j’aimais, mais malheureusement les rôles doivent être étiquetés.

« On m’a toujours demandé si j’étais ambitieux et, si je disais oui, on me faisait passer pour une personne impitoyable qui marcherait sur n’importe qui pour arriver là où je voulais.

PA : Association de presse

Anthea Turner, Eamonn Holmes et Fiona Phillips sur GMTV en 1996[/caption]

« On dirait que j’étais hormonale, ou que je tapais du pied.

« Et pourtant, posez cette question à un homme, et s’il est ambitieux, nous pensons : ‘Quel type’.

« Vous n’entendrez jamais personne dire cela à propos d’Eamonn ou de Phillip Schofield. Non, ils font juste leur travail.

Anthea et Eamonn, 61 ans, se sont réconciliés une décennie plus tard, mais elle laisse entendre que même si la hache de guerre a été enterrée, elle n’a pas été entièrement oubliée.

Elle a ajouté: « Je pense qu’en vieillissant, vous regardez en arrière et souriez. C’est plus comme de l’eau sur le dos d’un canard maintenant.

«Je n’ai définitivement pas de tatouage ‘amer’ ou ‘tordu’ sur mon front.

«Je ne me suis pas alourdi avec quoi que ce soit du passé, ou aucune de cette négativité.

Getty

Anthea Turner dit qu’elle se sentait mal représentée[/caption]

«Je l’ai fait à l’époque, bien sûr, et j’ai vécu des moments terribles, mais je sais toujours que cela passera.

« Personne n’aime l’injustice, personne ne veut être déformé. Ça fait mal, ça fait vraiment mal.

«Je lisais des choses sur moi et je pensais:« Je ne connais pas cette personne ».

« Donc, la seule bonne chose à propos des médias sociaux maintenant est que vous avez une chance immédiate de répondre.

« Si quelqu’un dit ou écrit quelque chose de stupide, vous pouvez aller directement sur Twitter, vous pouvez aller sur Instagram et vous pouvez dire quelque chose.

« Je pense donc que c’est un grand avantage. »

Instagram

Anthea dit qu’elle aime pouvoir se défendre sur les réseaux sociaux[/caption]

Anthea était dans la mi-trentaine lorsqu’elle a décroché un rôle de rêve dans l’émission matinale d’ITV GMTV en 1994.

Mais à peine deux ans plus tard, elle s’était brouillée de façon spectaculaire avec Eamonn, qui se plaignait d’être trop exigeante et obsédée par son image.

À l’époque, Anthea a admis qu’elle se sentait physiquement malade le matin avant le travail et a déclaré que c’était un environnement « hostile ».

En 1996, elle a démissionné – pour être remplacée par Fiona Phillips – en disant que c’était le bon moment pour elle de partir même sans la « bêtise » d’Eamonn.

Mais elle a également admis qu’elle était « éviscérée » et « blessée ».

Instagram

Eamonn a tendu la main pour enterrer la hache de guerre avec Anthea[/caption]

Le couple s’est formé en 2005 lorsque Eamonn a tendu la main – et il l’a même invitée à se joindre à lui et à sa femme Ruth Langsford sur le canapé This Morning en 2018.

Pourtant, leur dispute n’a fait qu’ajouter au doute qui a tourmenté Anthea toute sa carrière.

La star née à Stoke aurait été la deuxième femme la mieux rémunérée à la télévision à l’époque – derrière la seule animatrice de Blind Date, Cilla Black.

Caractéristiques de Rex

Eamonn et Anthea ont parlé de leurs différences à l’antenne[/caption]

Anthea a déclaré: «Je pense que personne ne pense avoir réussi. Je n’ai jamais pensé de cette façon. Comme beaucoup de gens dans le domaine du divertissement, je vivais à la limite, craignant que ce ne soit mon dernier travail parce que quelqu’un me découvrirait.

«J’étais dans un manège à mains nues pendant des années.

« On m’appelait la ‘fille d’à côté’ et la ‘fille dorée’ et on m’a donné toutes ces petites étiquettes.

« Apparemment, j’étais le deuxième revenu le plus élevé après Cilla. Il devait y avoir un énorme fossé entre Cilla et moi.

« J’avais un salaire décent. Mais, compte tenu de ce que les gens obtiennent de nos jours, ce n’était rien.

Alamy

Anthea est devenue célèbre sur Blue Peter[/caption]

Après avoir animé Top Of The Pops, son premier rôle majeur est venu dans l’émission pour enfants de la BBC Blue Peter en 1992 – et elle dit qu’elle s’est sentie « légèrement nue » par sa soudaine ascension vers la gloire.

S’adressant au podcast de mode hebdomadaire de Miranda Holder, elle a déclaré: «J’aime Blue Peter. Mais pouvez-vous l’imaginer maintenant? Avec toutes les règles d’hygiène et de sécurité.

« Dire aux enfants : « Ce que vous faites, c’est vous procurer ce clinquant inflammable et l’enrouler autour de votre cintre, puis vous obtenez un pot de la jungle et vous le mettez au bout ». Vous brûleriez une maison.

« La renommée pour moi n’a toujours été qu’un sous-produit du travail. »

Même ainsi, Anthea était un nom familier et les fans voulaient tout savoir sur elle.

Avec un petit nombre de célébrités dans les années 90 et aucune star de la télé-réalité, elle était l’un des plus grands noms de Grande-Bretagne, mais contrairement aux célébrités, elle n’avait plus d’équipe pour s’occuper d’elle.

Instagram

Anthea dit qu’elle n’était pas préparée à l’attention qu’elle a reçue[/caption]

Elle a dit : « Regardez quelqu’un comme Holly Willoughby – il y a une infrastructure. Elle a un RP qui s’occupe de sa publicité.

« Je n’avais pas de relations publiques, j’avais une société de gestion, mais ils étaient aussi choqués que moi à ce sujet. Aucun de nous n’était préparé à toute l’attention.

« J’étais là-bas et je me sentais légèrement nu. »

La vie personnelle d’Anthéa était tout aussi troublante.

Caractéristiques de Rex

Le mariage d’Anthea avec Peter Powell a pris fin après qu’elle ait eu une liaison[/caption]

Son mariage de huit ans avec son manager, l’ancien DJ Peter Powell, s’est terminé par un divorce en 1998 après qu’elle s’est lancée dans une liaison avec l’homme d’affaires marié Grant Bovey.

Il a quitté sa femme pour qu’ils puissent se marier en 2000 et ils vivaient ensemble sur un domaine de 10 millions de livres sterling et 57 acres dans le Surrey avec son propre terrain de polo, ses écuries, sa piscine extérieure et son héliport.

Mais Grant, 60 ans, a été déclaré en faillite en 2010 après l’effondrement de son empire immobilier et ses créanciers ont également poursuivi Anthea pour 1,6 million de livres sterling.

OK Magazine

Anthea et Grant Bovey ont été accusés d’avoir encaissé le jour de leur mariage[/caption]

Anthea a également subi plusieurs séries de traitements de FIV épuisantes et infructueuses avant que le mariage ne se termine de manière spectaculaire en 2015 lorsque Grant a eu une liaison.

Anthea a touché le fond mais dit qu’elle a toujours une excellente relation avec ses anciens maris et ses belles-filles Lily, 28 ans, Amelia, 27 ans, et Claudia, 23 ans.

Elle a ajouté: «Oui, j’ai divorcé et beaucoup de gens aussi. Mais beaucoup de gens ne l’ont pas fait et je les applaudis.

« Les choses tournent mal et j’ai une excellente relation avec Peter et Grant.

La vie amoureuse d’Anthéa PETER POWELL, 1990-1998 : Anthea a rencontré Peter, qui a neuf ans son aîné, pendant son passage à BBC Stoke. Ils se sont séparés après qu’Anthea a admis une liaison avec son ami commun Grant Bovey. Peter est resté sur la liste de paie en tant que manager d’Anthea. GRANT BOVEY, 2000-2015 : Lors de son mariage avec le magnat de l’immobilier Grant – payé par OK ! magazine – le couple a été accusé d’avoir tenté de profiter de leur journée spéciale lorsqu’ils ont été pris en photo dans un bar Cadbury’s Snowflake. MARQUE ARMSTRONG : Anthea a rencontré l’homme d’affaires Mark, 56 ans, dans un club privé de Londres. Ils se sont fiancés à Rome en 2019 après cinq mois. Mais ils ont dû retarder leurs projets de mariage italien en raison de la pandémie.

« Mon ami pensait que j’avais une dépression clinique après mon divorce avec Grant. J’avais été si horriblement déprimé. Je vais bien maintenant, et j’ai évolué.

«Je connais des gens qui parlent encore de divorces ou de quelque chose qui s’est passé il y a des années et tout ce que cela a réussi à faire, c’est polluer leur avenir.

« Quand vous atteignez mon âge, vous réalisez que vous avez encore beaucoup de kilomètres aériens derrière vous.

« Donc, je ne vais perdre aucun des miles aériens devant moi. »

Instagram

Anthea dit qu’elle a trouvé l’amour avec Mark Armstrong[/caption]

Anthea est maintenant fiancée au magnat des affaires de 56 ans Mark Armstrong et est prête à se marier à nouveau lorsque les restrictions de Covid seront enfin levées.

Elle a déclaré: «Nous avons beaucoup de bonnes idées et il est à moitié italien, nous aimerions donc nous marier en Italie.

« J’ai beaucoup d’idées très romantiques sur les églises italiennes. »

@ScalaRadio/ Twitter

Anthea dit qu’elle veut un mariage romantique avec Mark[/caption]





Et elle est déterminée à ce que ce mariage fonctionne, en disant: «Nous nous sommes consolidés pendant le verrouillage.

«Je pense que si vous pouvez continuer pendant cette période, vous pouvez le faire à tout moment.

« Nous nous connaissons et nous ne nous sommes pas du tout disputés. »

Alamy

Anthea Turner est convaincue que son amour avec Mark durera[/caption]