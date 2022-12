L’ancienne entraîneure de l’équipe indienne de hockey féminin Marjine et l’éditeur HarperCollins acceptent de suivre l’ordre du HC de Delhi

L’ancien entraîneur de l’équipe indienne de hockey féminin Sjoerd Marjine et l’éditeur HarperCollins ont accepté de se conformer aux ordonnances de retenue de la Haute Cour de Delhi sur la publication du livre de l’ancien jusqu’à la fin de l’action en cours intentée par la joueuse Gurjit Kaur.

L’engagement a été pris dans un affidavit des deux, présenté par l’avocat du joueur devant la Haute Cour mercredi.

La haute cour, le 19 septembre, avait empêché l’ancienne entraîneure de l’équipe indienne de hockey féminin Marjine et HarperCollins d’inclure toute information sur l’état de santé de Gurjit Kaur dans le livre “Will Power: The Inside Story of the amazing turnaround in Indian Women’s Hockey”. Sortie prévue le 21 septembre.

Représentant HarperCollins, l’avocat Swathi Sukumar a déclaré que l’affidavit avait été déposé le 26 septembre et qu’ils acceptaient de se conformer aux ordonnances du 19 septembre.

Notant ce qui précède, le juge Siddharth Mridul et le juge Talwant Singh ont disposé de la requête.

Plus tôt, le juge Mridul et le juge Amit Sharma avaient ordonné à Marjine et HarperCollins de soumettre un rapport sur les mesures prises en vue de l’ordonnance du 19 septembre.

L’avocat Shyel Trehan comparaissant pour Gurjit Kaur a informé le tribunal qu’après l’ordonnance du 19 septembre également, le 24 septembre, Kaur a reçu le livre d’Amazon.

L’avocat a informé le tribunal qu’une requête pour outrage avait également été déposée par Gurjit Kaur contre les intimés pour ne pas avoir suivi les ordres du HC.

À ce sujet, le tribunal, notant que “dans tout outrage, il doit y avoir désobéissance volontaire”, a ordonné à Marjine et HarperCollins de soumettre les documents pertinents suite à l’ordonnance du 19 septembre, ainsi qu’un affidavit.

