L’ancienne émissaire britannique Vicky Bowman a été libérée de la prison du Myanmar, selon les médias du pays | Nouvelles du monde

L’ancienne ambassadrice du Royaume-Uni au Myanmar, Vicky Bowman, qui a été emprisonnée pour avoir prétendument enfreint les lois sur l’immigration, aurait été libérée.

Les médias birmans ont déclaré que Mme Bowman faisait partie d’un certain nombre de prisonniers libérés “sous amnistie”.

En septembre, Mme Bowman et son mari, l’artiste birman Htein Lin, ont été condamnés à un an de prison pour “ne pas s’être enregistrés comme vivant à une adresse différente” – une violation de la loi sur l’immigration du pays.

Mme Bowman a été ambassadrice britannique au Myanmar entre 2002 et 2006 et possède plus de trois décennies d’expérience dans le pays.

Au moment de leur détention, elle dirigeait une organisation qui promeut des pratiques commerciales éthiques au Myanmar.