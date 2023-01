L’ancienne édition de Wren et Martin rend Twitter nostalgique

Avant l’essor d’Internet et la vague d’ebooks, de Kindle et de cours en ligne, il existait des bibliothèques et des livres de pratique qui aidaient les étudiants à comprendre des concepts difficiles. Bien que les bibliothèques et les livres de pratique existent encore aujourd’hui, comme leurs versions mises à jour ont été cataloguées sur des ordinateurs, l’essence originale de ces livres s’est effondrée et leur histoire a été perdue. Mais un utilisateur de Twitter, dans sa tentative de rafraîchir l’élément démodé de la façon dont un livre de grammaire a aidé plusieurs Indiens tout en grandissant, a partagé une énorme photo de retour en ligne. Et cela a apporté une joyeuse vague de nostalgie pour un barrage d’utilisateurs.

Jeudi, un utilisateur de Twitter a publié une photo d’une ancienne édition du livre de référence sur la grammaire et la composition de Wren & Martin. Notamment, à l’époque, ce livre a aidé plusieurs enfants indiens à comprendre divers concepts de grammaire au lycée. Tout en partageant la photo de l’ancien livre de grammaire de sa collection, l’utilisateur de Twitter a demandé : « Quelqu’un s’en souvient-il ? À sa grande surprise, le tweet a rencontré une réponse massive de Twitteratis dans tout le pays.

La photo a recueilli plus de deux mille likes sur le site de micro-blogging, laissant beaucoup partager leurs souvenirs personnels avec le livre Wren & Martin. Un utilisateur a répondu : « Comment puis-je oublier ! J’ai de si bons souvenirs d’avoir parcouru ce livre lors de la préparation des examens. Est-il toujours disponible?”

Comment puis-je oublier..! J’ai de si bons souvenirs d’avoir parcouru ce livre lors de la préparation des examens. Est-il toujours disponible.?— Gayatri Mantha (@ gaya3mantha) 5 janvier 2023

Un autre a écrit : « Oui, j’ai conservé cela pendant 40 ans. Mais mes enfants l’ont jeté. J’avais 12 ans quand mon père m’a acheté ce bijou.

oui je l’ai conservé pendant 40 ans. mais mes enfants l’ont jeté. J’avais 12 ans quand mon père m’a acheté ce bijou.— Manish Kumar (@man_ishkumar) 5 janvier 2023

Un autre l’a appelé “La Bible de l’apprentissage de l’anglais”. Mon Dieu. Un compagnon constant pendant la journée scolaire.

La Bible de l’apprentissage de l’anglais… Mon Dieu… Un compagnon constant pendant les jours d’école…— Gaurav (@VatsMusings) 6 janvier 2023

Pendant ce temps, un utilisateur a déclaré : « Qui pourra jamais oublier ce précieux petit livre de Wren & Martin ? J’ai conservé mon exemplaire pendant 50 ans.

qui pourra jamais oublier ce précieux petit livre de Wren & Martin. J’ai conservé ma copie pendant 50 ans— Fasih Ahmed (@Fasih_Ahmed) 6 janvier 2023

Wren & Martin fait référence à une série collective de manuels de grammaire anglaise rédigés conjointement par PC Wren et H Martin. Il a été écrit principalement pour les enfants des officiers britanniques qui résidaient en Inde, mais plus tard, ils ont été adoptés par les écoles indiennes et pakistanaises à l’époque post-coloniale.

Cela vous a-t-il également rendu nostalgique ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici