L’ancienne école privée de Rishi Sunak devrait se joindre à la grève des enseignants

Les enseignants de l’ancienne école privée de Rishi Sunak pourraient bientôt se préparer à faire grève le mois prochain dans un conflit signalé sur les salaires et les pensions.

Le Premier ministre préside actuellement la plus grande vague d’actions revendicatives depuis des décennies, les enseignants de tout le pays votant cette semaine pour quitter les écoles à travers le pays pendant sept jours d’ici la mi-mars, dans un différend sur les salaires.

Désormais, le personnel du Winchester College – où M. Sunak était autrefois préfet en chef – devrait emboîter le pas en prenant des mesures de grève le mois prochain.

Un scrutin indicatif parmi les membres du Syndicat national de l’éducation à l’école a révélé que 89 % étaient favorables à la grève, avec un taux de participation de 83 %, a confirmé le syndicat.

Un scrutin formel est en cours et devrait rendre un mandat pour que des grèves aient lieu le mois prochain, dans un différend sur les salaires et les retraites, selon Les temps.

Rishi Sunak a fréquenté le Winchester College de 1993 à 1998 (PA/Getty)

La grève à Winchester marquerait potentiellement le premier débrayage sur des désaccords concernant les salaires dans une grande école indépendante dans la vague actuelle de grèves, a rapporté le journal.

Fondé en 1382, le Winchester College est l’une des écoles les plus chères du Royaume-Uni, facturant des frais de 45 936 £ par an pour les pensionnaires et de 33 900 £ pour les externes.

L’école devrait accueillir une nouvelle directrice en septembre, Elizabeth Stone, et a décidé l’année dernière d’accepter pour la première fois des filles comme élèves de jour, avec des plans pour admettre des pensionnaires d’ici 2024.

Un nouveau partenariat signé avec le conseil de Winchester en novembre a vu l’école s’engager à offrir plus d’options aux familles locales et à élargir l’offre de bourses.

En plus de M. Sunak, les anciens élèves de l’école comprennent son assistant politique James Forsyth, le fondateur de l’Union britannique des fascistes Oswald Mosely, le regretté dirigeant travailliste Hugh Gaitskell, l’ancien chef de l’armée britannique Nick Carter et le cinéaste Joss Whedon.

Le journal annuel de l’école de 2020 a répertorié M. Sunak comme un bienfaiteur qui a fait don de plus de 100 000 £ au total à l’institution. Il a précédemment décrit sa fréquentation de l’école comme une opportunité “vraiment extraordinaire” qui “a certainement mis ma vie sur une trajectoire différente”.

Le Winchester College a refusé de commenter.