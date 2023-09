L’ancienne école de King interdit les téléphones en classe et limite leur utilisation du jour au lendemain

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les élèves de l’ancienne école King ne pourront plus avoir de téléphone portable en classe et devront les remettre au personnel pendant la nuit.

L’école Gordonstoun, près d’Elgin à Moray, a demandé aux élèves de laisser leurs téléphones dans leur pensionnat pendant la journée scolaire.

Ils devront également les remettre au personnel de l’école pendant la nuit.

Cette mesure a été prise à la suite d’une consultation auprès des parents, du personnel et des élèves en raison d’inquiétudes concernant la nature « addictive » des téléphones portables.

Les élèves de sixième sont exemptés de cette politique, mais la directrice de l’école, Lisa Kerr, a averti que s’ils « se trompent », leurs téléphones leur seraient également confisqués.

Mme Kerr a déclaré : « Il s’agit d’une utilisation responsable de la technologie. Nous faisons de l’apprentissage numérique à la pelle, avec des ordinateurs portables dans chaque cours, des conférenciers invités en ligne et l’IA comme outil d’apprentissage clé.

«Mais il doit y avoir des règles différentes pour l’utilisation des appareils mobiles, car les applications téléphoniques sont littéralement conçues pour créer une dépendance, pour créer des mini-hits de dopamine réguliers.

« Demander à des enfants d’avoir un téléphone dans leur poche mais de ne pas répondre lorsqu’il sonne avec une notification, c’est comme poser un bol de M&M’s sur leur bureau et leur demander de ne pas en prendre, même lorsque personne ne regarde.

« Il suffit de se demander à quel point il nous est difficile de ne pas décrocher notre propre téléphone pour comprendre à quel point il sera encore plus difficile pour un adolescent dont le cerveau du cortex préfrontal n’a pas complètement développé une autorégulation suffisante.

«Après une vaste consultation sur l’impact de la politique de téléphonie mobile, nous avons décidé la semaine dernière d’aller plus loin. Sauf pour nos élèves de sixième, les téléphones doivent désormais être laissés dans les internats pendant la journée scolaire et rendus la nuit. Et si les élèves plus âgés se trompent, nous leur retirons aussi leur téléphone.»

Gordonstoun a introduit pour la première fois une politique limitant l’utilisation des téléphones portables pendant la journée scolaire en 2017, qui, selon l’école, a conduit à une amélioration des résultats aux examens, de la concentration et des interactions sociales avec les autres élèves.

Mme Kerr a ajouté : « Plus tôt cette semaine, j’avais à peine fini de demander à un groupe d’étudiants « dites-moi honnêtement, utilisez-vous moins votre téléphone qu’avant ? » quand ils ont répondu « oui, définitivement, nous adorons ça ». Ils se sentent libres, peuvent se concentrer sur leur travail et mieux dormir.

« Nous voulons que les enfants s’engagent dans des relations réelles et non virtuelles ; nous voulons qu’ils entendent le chant des oiseaux autour d’eux plutôt que la musique via leurs Airpods et nous voulons qu’ils soient à l’abri des algorithmes qui favorisent la haine et le mal.