L’ancienne dirigeante de NBC, Linda Yaccarino, nommée nouvelle PDG de Twitter, confirme Elon Musk

Elon Musk a confirmé que le nouveau PDG de Twitter, ou X Corp. comme on l’appelle maintenant, sera Linda Yaccarino de NBCUniversal, un cadre ayant des liens étroits avec l’industrie de la publicité.

« Je suis ravi d’accueillir Linda Yaccarino en tant que nouvelle PDG de Twitter ! » Musk a écrit dans un tweet vendredi. Il a ajouté que Yaccarino « se concentrera principalement sur les opérations commerciales, tandis que je me concentrerai sur la conception de produits et les nouvelles technologies ».

Yaccarino travaille chez NBCUniversal depuis près de 12 ans – avec son équipe générant plus de 100 milliards de dollars de ventes publicitaires depuis 2011, note la biographie de son entreprise. Selon LinkedIn, Yaccarino était auparavant président de NBC pour la publicité et les partenariats avec les clients et président des ventes de divertissement par câble et de publicité numérique. Avant son passage chez NBC, Yaccarino a travaillé pour la société mondiale de divertissement Turner pendant près de deux décennies.

Yaccarino a interviewé Musk sur une scène de Miami le mois dernier devant des centaines d’annonceurs.

Attirer les annonceurs est essentiel pour Musk et Twitter après que beaucoup ont fui dans les premiers mois après sa prise de contrôle de la plate-forme de médias sociaux, craignant de nuire à leurs marques dans le chaos qui a suivi. Musk a déclaré fin avril que les annonceurs étaient revenus, mais n’a fourni aucun détail.

Vaste expérience dans le monde de la publicité

Yaccarino pourrait aider à restaurer la confiance des annonceurs dans Twitter, a déclaré le fondateur et chef de la création de l’agence de publicité DiGo, Mark DiMassimo. Il a noté que Yaccarino avait intégré et numérisé avec succès les ventes d’annonces chez Comcast et NBC – et que ses antécédents de vente croisée d’annonces sur différentes plates-formes pourraient plaire à Musk alors qu’il tente de transformer Twitter d’une société de médias sociaux en une plus grande plate-forme médiatique.

« Si quelqu’un peut traduire la vision de Musk en avantages pour les spécialistes du marketing, elle pourra le faire », a déclaré DiMassimo. « Même s’il y a du scepticisme et que tous les spécialistes du marketing vivent actuellement dans l’état » montrez-moi « en ce qui concerne Twitter, si en fait elle va sur Twitter, c’est une décision extrêmement rassurante. »

REGARDER | Elon Musk suspend les journalistes de haut niveau de Twitter :

Elon Musk suspend les journalistes de haut niveau de Twitter Le PDG de Twitter, Elon Musk, fait l’objet d’un examen minutieux après que plusieurs journalistes de haut niveau de CNN, du New York Times, du Washington Post et d’autres médias aient vu leur profil Twitter suspendu.

Musk a longtemps insisté sur le fait qu’il n’était pas le PDG permanent de l’entreprise. Le milliardaire Tesla a déclaré dans un tweet jeudi que son rôle passera à celui de président exécutif et directeur de la technologie de Twitter.

À la mi-novembre, quelques semaines seulement après avoir acheté la plate-forme de médias sociaux pour 44 milliards de dollars américains, il a déclaré à un tribunal du Delaware qu’il ne voulait être le PDG d’aucune entreprise.

Plus d’un mois plus tard, il a tweeté en décembre : « Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que je trouverai quelqu’un d’assez idiot pour prendre le poste. » L’engagement est intervenu après que des millions d’utilisateurs de Twitter lui ont demandé de se retirer dans un sondage Twitter que le milliardaire lui-même a créé et a promis de respecter.

En février, il a déclaré lors d’une conférence qu’il prévoyait de trouver un PDG pour Twitter basé à San Francisco « probablement vers la fin de cette année ».

Tourner la page

Les analystes qui suivent l’activité de Twitter ont accueilli la nouvelle sans savoir qui sera le remplaçant. L’activité publicitaire de Twitter a pris un coup sous la règle mercurielle de Musk, bien que le milliardaire ait déclaré à la BBC le mois dernier que la société atteignait désormais « à peu près » le seuil de rentabilité.

« Un nouveau PDG est la seule voie à suivre pour Twitter », a déclaré l’analyste d’Insider Intelligence Jasmine Enberg.

« Le plus gros problème avec l’activité publicitaire de Twitter était Elon Musk. Alors qu’il prend du recul, Twitter peut commencer à démêler la marque personnelle de Musk de l’image de marque de l’entreprise et tenter de regagner la confiance des annonceurs », a déclaré Enberg.

« Le succès de ces efforts dépendra de qui prendra la relève, mais il est difficile d’imaginer que le nouveau PDG puisse être plus controversé ou plus dommageable pour l’activité publicitaire de Twitter que ne l’a été Musk. »

Mike Proulx, directeur de recherche chez Forrester Research, a ajouté que la publicité n’est pas le seul défi auquel le nouveau PDG de Twitter devra faire face. Après tout, Musk a « fondamentalement modifié » Twitter à la fois en tant que produit et en tant que communauté, sans doute « pour le pire ».

« Alors qu’il s’éloigne du titre de PDG, il est peu probable que Musk recule d’appeler les coups de feu », a déclaré Proulx.

Les actions de Tesla ont augmenté d’environ 2% jeudi après l’annonce de Musk. Les actionnaires de la société de voitures électriques s’inquiètent de la part de son attention consacrée à Twitter.

En novembre dernier, Musk a été interrogé devant le tribunal sur la façon dont il partageait son temps entre Tesla et ses autres sociétés, notamment SpaceX et Twitter. Musk a dû témoigner lors du procès devant la Cour de chancellerie du Delaware concernant la contestation par un actionnaire de son plan de rémunération potentiellement de 55 milliards de dollars américains en tant que PDG de la société de voitures électriques.

Musk a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention d’être PDG de Tesla et qu’il ne voulait pas non plus être directeur général d’une autre entreprise, préférant se considérer comme un ingénieur. Musk a également déclaré à l’époque qu’il s’attendait à ce qu’une restructuration organisationnelle de Twitter soit achevée au cours de la semaine prochaine. Cela fait presque six mois qu’il a dit ça.

Le mandat de Musk à la tête de Twitter a été chaotique, et il a fait diverses promesses et proclamations sur lesquelles il est revenu en arrière ou n’a jamais donné suite. Il a commencé sa première journée en licenciant les hauts dirigeants de l’entreprise, suivis d’environ 80% de son personnel. Il a modifié le système de vérification de la plate-forme et a réduit la modération du contenu et les mesures de protection contre la propagation de fausses informations.

En plaisantant avec les abonnés de Twitter à la fin de l’année dernière, Musk a exprimé son pessimisme quant aux perspectives d’un nouveau PDG, affirmant que cette personne « doit aimer beaucoup souffrir » pour diriger une entreprise qui « a été sur la voie rapide de la faillite ».

« Personne ne veut le travail qui peut réellement maintenir Twitter en vie. Il n’y a pas de successeur », a tweeté Musk à l’époque.