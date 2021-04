L’ancienne directrice des communications de Theresa May au n ° 10 a été nommée à la BBC conseil d’administration, le diffuseur a annoncé.

Sir Robbie Gibb, qui a exprimé ses préoccupations concernant les préjugés au sein de l’organisation, a rejoint l’administration turbulente de l’ancien Premier ministre après le pari électoral malheureux de 2017 jusqu’à sa démission en 2019.

Avant son rôle à Downing Street – une nomination politique – il a travaillé à la BBC depuis plus de deux décennies, y compris en tant que rédacteur en chef adjoint de Newsnight et chef de son équipe politique à Westminster.

Depuis qu’il a quitté le n ° 10, il a critiqué l’utilisation des médias sociaux par les journalistes BBC et a écrit l’année dernière qu’il avait été «capturé culturellement par le groupe dominé par le réveil, pensez à certains de ses propres employés».

Jeudi, le BBC Le rédacteur en chef des médias a déclaré que Sir Robbie, qui avait été fait chevalier dans la liste des honneurs de démission de Mme May, avait réintégré en tant que membre du conseil d’administration, qui est chargé de «garantir que nous accomplissons notre mission et nos objectifs publics».

conseillé Boris Johnson News – En direct: « Rien à voir ici » sur un paiement forfaitaire, dit le Premier ministre alors que l’ancien assistant de May décroche le rôle de la BBC Candidats potentiels pour le nouveau premier ministre d’Irlande du Nord La Brexiteer Kate Hoey affirme que l’Irlande a utilisé la « menace des bombes de l’IRA » pour obtenir un accord sur le Brexit

Le frère du ministre des Écoles, Nick Gibb, a été sélectionné au poste rémunéré par le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports.

Parler à Le Daily Telegraph, Sir Robbie a déclaré: «Tout au long de mon séjour à la BBC et depuis mon départ, j’ai toujours cru que l’impartialité devait être BBC ‘s priorité numéro un car elle est si essentielle à la confiance du public.

«La société a un gros travail à réformer et à faire en sorte qu’elle redevienne la référence en matière d’impartialité en matière de radiodiffusion. BBC y parvenir. »

Dans un article pour la même publication après avoir quitté Downing Street, Sir Robbie a salué la nomination de Tim Davie au poste de directeur général de la BBC, qui, selon lui, devrait «dissiper» les doutes sur les plans de lutte contre les préjugés.

Mais il a averti que trop souvent BBC la production «reflète les opinions d’une seule partie de la société – les classes moyennes urbaines et métropolitaines qui constituent l’essentiel de la BBC la main d’oeuvre ».

S’attaquant à l’utilisation des médias sociaux par les journalistes, Sir Robbie a poursuivi: «Parfois, ce n’est pas évident quand BBC le personnel affiche ses préférences politiques, avec des tweets d’opinion déguisés en analyse objective. Parfois, même les journalistes eux-mêmes ne sont pas conscients de leur parti pris, mais cela nuit encore à la réputation de la BBC. »

Dans un article séparé, il a affirmé: «Le BBC a été capturé culturellement par le groupe dominé par le réveil, pensez à certains de ses propres employés.

«Il y a une attitude de gauche de la part d’une main-d’œuvre métropolitaine principalement issue d’un milieu social et économique similaire».

En réponse à sa nomination, Jamie Stone, le porte-parole de la culture libéral-démocrate a déclaré: « Cela ressemble à la dernière d’une longue série de tentatives du gouvernement de parachuter ses alliés à des postes de responsabilité à la BBC.

«Ce n’est un secret pour personne que Boris Johnson et ses collègues veulent saper le radiodiffuseur et affaiblir leur capacité à contrôler le travail de ce gouvernement.

«La nomination d’un haut responsable de la BBC, qui a des liens étroits avec le Parti conservateur et a lancé des attaques ouvertes contre le diffuseur alors qu’il n’avait pas l’impression que leurs reportages reflétaient ses propres opinions politiques, est une évolution troublante.

« Une presse forte et libre, capable de défier vigoureusement le gouvernement du jour – quelle que soit son orientation politique – est essentielle dans toute démocratie saine et il est vital que l’indépendance et l’impartialité de la BBC ne soient pas compromises. »