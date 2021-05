L’ancienne Devoin de la maman adolescente Briana DeJesus lui reproche d’être en retard pour récupérer sa fille et affirme que «  cela arrive toujours  »

L’ancienne Devoin de maman adolescente Briana DeJesus l’a critiquée parce qu’elle était en retard pour aller chercher sa fille, Nova, à l’école.

Le père a affirmé que ce n’était pas la première transgression de Briana et que « ça arrive toujours. »

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Instagram

L’ancienne Devoin de la maman adolescente Briana DeJesus l’a critiquée pour être en retard pour aller chercher sa fille, Nova, à l’école[/caption]

MTV

Le père a affirmé que ce n’était pas la première transgression de Briana et que « ça arrive toujours »[/caption]

Cet épisode de Teen Mom a vu Briana se rendre compte qu’elle avait oublié un changement d’horaire de ramassage scolaire.

Elle a admis à Nova: «Je parle de tout ça sur le fait que ton père est en retard, et ici je suis en retard.»

Puis dans un confessionnal, elle a déclaré: «Je me sens mal d’être en retard pour Nova. Je dis beaucoup de merde à propos du fait que Devoin ne fait pas ce qu’il est censé faire et qu’il est en retard. Et puis ici je fais la même chose. Mais à la fin de la journée, j’ai beaucoup de choses à faire, et cela devient un peu écrasant.

Briana est maman de Nova, neuf ans, et Stella, trois ans.

Devoin a commenté le clip: «Assez drôle. Son retard n’est pas du tout une GRANDE AFFAIRE !!!! Comme la merde arrive. Idk quand dawg est parti sur moi quand j’étais en retard.

«ET c’est juste une fois qu’ils nous montrent cela. Le Seigneur sait à quelle fréquence cela se produit. «

Plus tôt cette semaine, Devoin a expliqué comment il appréciait ses vacances à Miami sur Instagram.

La jeune femme de 28 ans, qui partage sa fille Nova de 9 ans avec Briana, aurait également récemment fréquenté l’ennemi de Briana, Kailyn Lowry.

Dans le court clip, Devoin est vu en train de se détendre dans une piscine avec des amis.

Il a ensuite posté des images de lui-même posant dans une veste de chef et des fruits qu’il avait hachés ainsi que des plats à emporter.

Instagram

La star de Teen Mom 2 a récemment reconnu son absence apparente sur les réseaux sociaux[/caption]

Instagram / Devoin Austin

Plus tôt cette semaine, Devoin a partagé comment il profitait de ses vacances à Miami sur Instagram[/caption]

Pendant ce temps, Briana a partagé qu’elle avait pris une pause dans les médias sociaux pour s’occuper de ses enfants après s’être battue avec elle papas bébé sur leurs devoirs de coparentalité.

Briana a affirmé qu’ils n’en faisaient pas assez pour la soutenir, elle et leurs enfants, mais maintenant elle dit qu’elle a fini d’essayer de changer ses ex.

Briana a déclaré à propos de ses relations avec eux: « Pour le moment, je me débrouille. »

«Je ne me plains pas et je laisse leurs pères faire ce qu’ils pensent devoir faire en ce qui concerne la parentalité.»

Elle a poursuivi: «Jusqu’à présent, cela n’a pas été dramatique. Je m’en fiche plus, laisser mes filles découvrir par elles-mêmes à mesure qu’elles vieillissent.





le Adolescent maman 2 star a récemment écrit de son apparente absence de médias sociaux: « Hé les gars, je sais que j’ai été un peu Mia sur les réseaux sociaux, mais je prends du temps bien mérité en me concentrant sur mes filles et ma relation. »

Briana a poursuivi: «Je vous aime tous et je suis très reconnaissante de tout votre soutien!»

le MTV La star a conclu le message en rappelant à ses fans de « marquer vos calendriers » pour la nouvelle saison de Teen Mom 2 mardi.

Après avoir partagé un clip de la saison à venir, elle a écrit dans une autre diapositive: «J’espère que vous apprécierez cette saison! Je vous aime les gars et je reviendrai bientôt.

MTV

Briana a affirmé que ses ex ne faisaient pas assez pour la soutenir, elle et leurs enfants, mais maintenant elle dit qu’elle a fini d’essayer de changer ses ex.[/caption]