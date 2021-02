L’ancienne Devoin de Briana DeJesus, de Teen Mom, partage une photo rare avec sa fille Nova et sa soeur Stella lors d’une compétition de gymnastique

TEEN MOM’S Briana DeJesus, l’ex Devoin Austin, a partagé une photo rare avec sa fille Nova, neuf ans, et sa sœur Stella, trois ans, lors d’une compétition de gymnastique.

Le fier papa a posté une série de photos de sa fille alors qu’elle acceptait ses médailles et l’équipe avec leur trophée.

Devoin, 28 ans, partage sa fille Nova avec son ex-petite amie Briana DeJesus, 26 ans, mais entretient également une excellente relation avec son autre fille Stella, dont le père est Luis Hernandez.

Portant un short aux couleurs vives, un sweat-shirt noir et un masque facial, le Maman ado star agrippa sa fille alors qu’il tenait sa sœur dans ses bras.

Il a légendé la photo: « Excellent travail aujourd’hui de toute l’équipe. Fier de mon bébé. 2e composition en 2 semaines. Le travail acharné porte ses fruits! »

Les fans de Devoin ont adoré le doux cliché des trois et se sont précipités pour laisser des commentaires sous la photo.

L’un d’eux a écrit: «J’aime la façon dont tu aimes Stella! Vous semblez toujours l’inclure et elle s’en souviendra toujours. Homme incroyable! Sois fier de toi! »

«J’adore comment tu aimes Stella aussi !!! Un autre grand père noir », jaillit un autre.

Tandis qu’un troisième ajoutait: «@_brianadejesus ne voyez-vous pas à quel point Stella l’aimait ?? Laissez-le tranquille »

Plus tôt cette semaine, les fans de Teen Mom ont critiqué le spectacle et Briana pour la peinture Devoin comme un mauvais père après avoir prétendu qu’il voulait plus de garde de Nova.

Le père a récemment rejoint Teen Mom OG Kailyn Lowry sur son podcast Coffee Convos où les deux stars de la télé-réalité ont parlé de Briana DeJesus et de la représentation de l’ex-couple dans l’émission.

Devoin et Briana partagent un relation coparentale difficile, et diffusent régulièrement leurs plaintes via les réseaux sociaux.

Auparavant, le père d’un enfant avait révélé sur Instagram qu’il s’occupait de sa fille «3 à 4 fois par semaine», bien que les ex aient désaccords communs sur leur temps partagé et leurs obligations financières.

Le mois dernier, une source a dit en exclusivité au Sun que Devoin paie la moitié des factures de Nova, malgré les affirmations de Briana selon lesquelles il « ne fait pas assez attention » à sa fille.

Plus tôt ce mois-ci Briana a été critiquée par les fans pour avoir permis à ses filles, Nova et Stella, de faire de la gymnastique sans tapis de sol.

La jeune femme de 26 ans a profité de ses histoires Instagram pour partager un court clip de Nova, neuf ans, et Stella, quatre ans, pratiquant leurs mouvements de gymnastique sur une poutre d’équilibre.

La vidéo montre la petite Stella debout sur la poutre avec l’aide de sa sœur aînée pour montrer sa «routine d’anniversaire».

Stella a du mal à rester Briana et sa mère, Roxanne, enracine-la, avant que le jeune saute sur le sol carrelé.

Cependant, les fans étaient plus préoccupés par Stella qu’impressionnés car ils ont remarqué que Briana n’avait pas posé de tapis de sol pour ses enfants.