L’ancienne députée afghane Mursal Nabizada abattue à Kaboul – police

Une ancienne députée afghane a été tuée par des inconnus chez elle à Kaboul, a annoncé la police.

Mursal Nabizada et son garde ont été abattus et son frère a été blessé lors de l’attaque de dimanche, a indiqué la police.

“Les forces de sécurité ont ouvert une enquête sérieuse sur l’affaire pour retrouver les criminels”, a indiqué la police dans un communiqué.

Nabizada avait été législateur jusqu’à ce que les talibans prennent le relais lorsque les forces étrangères se sont retirées en 2021, lorsque de nombreux politiciens ont fui le pays.

LIRE | Les talibans ordonnent aux ONG d’interdire aux employées de venir travailler

Nabizada avait été élu membre de la chambre basse du parlement en 2018 pour représenter Kaboul, selon le radiodiffuseur local Tolo.

Les talibans ont déclaré qu’ils se concentraient sur la sécurisation du pays et sur l’encouragement des Afghans à revenir, mais plusieurs attaques ont eu lieu ces derniers mois, dont une au ministère des Affaires étrangères la semaine dernière qui a tué et blessé des dizaines de personnes et a été revendiquée par État islamique.

En décembre, une personne a été tuée dans un attentat-suicide près du bureau de Kaboul du parti Hezb-e-Islami, alors que son chef Gulbuddin Hekmatyar, qui était Premier ministre afghan dans les années 1990, se trouvait à l’intérieur.