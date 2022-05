L’ancienne de “Selling Sunset” Christine Quinn révèle ce qui n’est pas montré à la caméra, les détails étant un “méchant” de la télé-réalité

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de la télé-réalité Christine Quinn raconte ce que les téléspectateurs manquent lorsqu’ils appuient sur play sur leurs écrans.

Quin, 33 ans, qui a fait remarquer à Fox News Digital qu’elle est pleinement consciente qu’elle est décrite comme la “méchante” dans “Selling Sunset” de Netflix, a partagé que les fans ne sont pas au courant de ce qui se passe “sur le plateau de montage”.

“C’est le truc où je suis un être humain, et je suis vulnérable, et je suis en trois dimensions, et je suis drôle”, a expliqué Quinn, qui s’est retrouvée en désaccord avec beaucoup de ses anciennes co-stars.

“Les producteurs ont besoin d’un récit”

“J’ai beaucoup, beaucoup d’éléments amusants pour moi. J’ai beaucoup de moments réconfortants. Mais vous savez, je comprends que lorsque nous faisons le spectacle, les producteurs ont besoin d’un récit, et ils doivent suivre ce récit pour un scénario, ” elle a ajouté. “Et je comprends tout à fait.”

Quinn a également souligné qu’il y avait “plus de dimension” pour les femmes de “Selling Sunset” que ce que les téléspectateurs peuvent voir à la télévision.

“C’est pourquoi j’aime que les gens apprennent à me connaître en dehors de la série, car la série que vous voyez est une version éditée, parfois manipulée, de ce qui se passe réellement dans la vraie vie”, a-t-elle expliqué. “Je pense qu’il est important d’apprendre à connaître les personnages en dehors de la série, que ce soit par le biais de mon livre, que ce soit par le biais des réseaux sociaux”, a expliqué Quinn, qui s’apprête à publier son prochain livre, “Comment être un Boss B * tch”, a détaillé .

La télé-réalité est “une illusion”

“Il y a tellement plus de dimension pour nous en tant que femmes et toutes les femmes de la série. Je le vois avec d’autres personnages. Ce n’est pas seulement moi. Donc, j’encourage tout le monde à nous connaître en dehors de la série parce que la réalité n’est vraiment qu’un illusion”, a-t-elle partagé.

Quinn ne fait plus partie de la tribu “Selling Sunset” après le tournage de la cinquième saison.

Jason Oppenheim, propriétaire du groupe Oppenheim, a affirmé lors de la réunion “Selling Sunset” que Quinn n’avait pas tendu la main pour avoir soi-disant soudoyé un client pour qu’il cesse de travailler avec l’un de ses collègues.

“Pour le moment, il n’y a pas de place pour elle au sein du groupe Oppenheim”, a-t-il déclaré à l’hôte de la réunion Tan France.

Quinn a été accusé d’avoir payé 5 000 $ à un client du groupe Oppenheim pour qu’il cesse de travailler avec l’agent Emma Hernan pendant la saison cinq de l’émission de télé-réalité. Quinn a nié l’accusation de corruption et a affirmé que c’était sa décision de quitter le groupe Oppenheim dans un commentaire publié sur un clip TikTok de la réunion.

“Bien sûr, il n’y a pas de place pour moi”, a-t-elle écrit. “J’ai résilié mon contrat il y a des semaines avant le tournage. J’ai ma propre entreprise maintenant lol.”

Un représentant de Quinn n’a pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital concernant le pot-de-vin présumé.

Hernan n’est pas la seule co-star avec qui Quinn ne s’entend pas. Sa relation avec l’ancienne colocataire Mary Fitzgerald s’est également effondrée.

La relation étroite de Fitzgerald avec la nouvelle venue Chrishell Stause a provoqué des tensions entre elle et Quinn – ce qui a finalement conduit à une brouille.

Rupture d’amitié

“J’ai pu évaluer la situation et réaliser les personnes que je veux dans ma vie, les personnes que je veux m’entourer”, a déclaré Quinn à Fox News Digital. “Alors j’ai fait le choix conscient de, vous savez, ne rouler qu’avec des gens qui étaient [ride] ou mourir. Et c’est vraiment de cela qu’il s’agissait.”

Quinn espère que les deux pourront redevenir amis un jour dans le futur.

“Je souhaite qu’un jour nous puissions devenir amis”, a déclaré Quinn. “Je le fais vraiment, vraiment, vraiment. C’est mon espoir. C’est mon objectif. Mais en fin de compte, je pense que nous, en tant que femmes, devons cesser de nous excuser pour ce que nous ressentons. Et si cela blesse les autres sentiments dans le processus, laissez-les les traiter.”

“Vous le traitez tous les deux, mais réalisez vraiment que vos sentiments sont valables et que ce n’est pas grave si cela blesse les gens dans le processus, si c’est vraiment ce que vous ressentez. Et c’est ainsi que vous devenez la version la plus vraie, la plus authentique et la plus confiante de vous-même. “

Fitzgerald n’a pas trop parlé de la rupture d’amitié dans la presse, déclarant précédemment au Daily Star : “Christine et moi ne sommes pas au bon endroit. Des choses se sont produites qui signifient que nous ne sommes pas en bons termes.”

Malgré le drame dans la vie de Quinn, elle est récemment devenue mère pour la première fois. Elle a accueilli son petit garçon, Christian Georges Dumontet, en mai 2021 avec son mari Christian Richard. Quinn a épousé l’ingénieur logiciel en 2019.

‘Compte mes bénédictions chaque jour’

Être maman pour la première fois n’est pas facile, mais Quinn est « bénie » de pouvoir travailler à domicile et de passer autant de temps que possible avec son bébé.

“Je peux passer autant de temps que possible avec mon bébé, ce qui le rend vraiment génial. Et cela m’inspire vraiment et me fait travailler plus dur parce que je sais que je subviens à ses besoins”, a déclaré Quinn à Fox News Digital.

“Je compte mes bénédictions chaque jour parce que je devais le faire… J’avais l’habitude d’aller au bureau tous les jours. Je suis maintenant dans une bonne position pour pouvoir travailler à domicile.”

Quinn a l’intention d’agrandir sa famille avec Richard.

“J’adore être maman et tout ce qui va avec”, a-t-elle déclaré. “C’est juste la chose la plus merveilleuse et la plus joyeuse de le voir grandir et d’avoir vos manières et, vous savez, d’enseigner à ce petit humain tout ce que vous voulez lui apprendre.”