L’ancienne de “Real Housewives” affirme qu’elle est sortie avec le prince Harry à l’âge de 21 ans et qu’elle était mère de deux enfants à 34 ans

Catherine Ommanney veut remettre les pendules à l’heure sur sa prétendue aventure d’un mois avec le prince Harry alors qu’elle était une mère de deux enfants de 34 ans et qu’il avait 21 ans.

L’ancienne “The Real Housewives of DC” a récemment parlé à Graeme Culliford de The Sun de la façon dont elle serait sortie avec le duc de Sussex avant son mariage avec Meghan Markle en 2018.

Cela survient alors que plusieurs rapports au Royaume-Uni insistent sur le fait que l’homme de 38 ans pourrait parler de certaines de ses relations passées dans ses mémoires “Spare”, qui sortiront le 10 janvier.

“Un vieil ami à moi m’a fait savoir que Catherine envisageait de donner une interview”, a déclaré Culliford à Fox News Digital mercredi. “J’ai eu son numéro de cette amie et je l’ai appelée. Elle [was] hésitant à rendre publique l’interview et j’avais quelques inquiétudes, mais j’ai pu les exprimer. Nous avons fait l’interview à Majorque, [Spain]et c’était tout.”

“Maintenant, tout récemment, Catherine a décidé de parler de la relation parce qu’elle sait que les nouveaux mémoires du prince Harry, ‘Spare’, vont sortir et qui contiendront des détails sur ses relations”, a-t-il partagé. “Elle a décidé que le moment était venu de parler honnêtement de ce qui s’est passé entre eux.

“Elle était curieuse de savoir si elle pourrait figurer dans le livre. Il semble qu’elle ne le fera probablement pas. Mais comme il s’ouvre maintenant sur sa vie, elle a pensé que c’était [was] assez juste pour qu’elle parle franchement de sa propre vie et de ses expériences avec lui.”

Ommanney a déclaré au Sun: “Je doute que je sois dans le livre de Harry car un prince ne peut pas s’enfuir avec une mère de deux enfants de 34 ans. Ce n’est tout simplement pas la chose à faire.”

Selon Culliford, la star de télé-réalité et décoratrice d’intérieur britannique a rencontré le prince par l’intermédiaire d’amis communs à l’Art Bar de Londres en mai 2006. À l’époque, elle était séparée de son ex-mari Stephen. Ses filles avaient 6 et 8 ans.

“Ils ont fini par parler longtemps dans ce bar, mais ils sont allés dans quelques boîtes de nuit, puis sont retournés chez l’un des amis de Harry à Chelsea, où il lui a fait un sandwich au bacon”, a déclaré Culliford. “Ils ont fini par jouer à se battre et à faire un bras de fer, puis à s’embrasser très passionnément.”

L’homme de 50 ans a déclaré au point de vente qu’Harry “n’avait que 21 ans, donc une relation était la chose la plus éloignée de mon esprit”.

Elle a également décrit comment le prince britannique était prêt à lui faire un sandwich au bacon après une soirée de fête.

“J’ai dit à Harry : ‘Je meurs de faim, est-ce que tu fais un bon sandwich au bacon ?'”, a-t-elle dit. “Il a dit:” Je fais un excellent sandwich au bacon “et nous sommes retournés chez son ami à Chelsea. Harry et moi avons partagé une cigarette sur les marches à l’extérieur, et il s’est vraiment ouvert à moi.”

Ommanney a affirmé qu’Harry lui avait parlé de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, et “à quel point ils étaient proches”.

“Nous sommes montés dans la salle de bain et avons commencé à faire des bêtises comme des adolescents, à chanter dans des brosses à dents comme s’il s’agissait de microphones”, a-t-elle affirmé. “Nous sommes entrés dans le bain tout habillés et un de nos amis a pris une photo avec mon téléphone.

“Harry et moi sommes allés à la cuisine et il a fait un excellent sandwich au bacon”, a-t-elle poursuivi. “Nous nous sommes assis dans la cuisine à bavarder pendant des heures et nous avons tous les deux eu des fous rires. Nous avons commencé à jouer à nous battre, et je pense que nous nous sommes battus pendant environ 15 minutes lorsque je lui ai dit que je devais rentrer à la maison. C’est alors qu’il Il m’a soulevé par la taille du sol et m’a maintenu contre le mur. Il m’a donné le baiser le plus incroyable et le plus passionné que j’aie jamais eu de ma vie. J’étais absolument sans voix.

Ommanney a affirmé que Harry avait insisté pour la ramener dans la maison qu’elle partageait avec ses filles, Ruby et Jade. Elle a dit que les deux étaient restés en contact par SMS et se sont revus une semaine plus tard dans un autre bar où “nous nous sommes encore embrassés”.

“Harry était très élogieux, me disant à quel point j’étais belle”, a-t-elle affirmé. “Nous nous sommes rencontrés encore quelques fois, toujours en privé.”

Selon Culliford, la romance a duré quatre dates en un mois. Les tabloïds britanniques ont eu vent de l’aventure et Harry a changé de numéro de téléphone.

“Cela s’est en quelque sorte essoufflé, mais l’essentiel était qu’Harry ait changé son numéro de téléphone, ce qui l’a empêché de le recontacter”, a déclaré Culliford. “Ils se sont croisés à nouveau en 2009, alors qu’ils étaient tous les deux au même match de polo à la Barbade. Ils ont eu une longue conversation là-bas, ce qui a clairement montré qu’il n’y avait pas de rancune. Il la considérait toujours comme une amie, mais ils ne sont plus sortis ensemble. Ils ne sont pas vraiment restés en contact. Ils se sont juste croisés par hasard.

Ommanney a déclaré au point de vente : “Harry a dépassé ses gardes du corps pour me faire un bisou et un câlin, et nous avons eu une excellente conversation. Avec le recul, c’est dommage que nous n’ayons pas pu rester amis.

“J’ai passé le meilleur moment de ma vie quand j’étais avec Harry alors que nous avions le sens de l’humour de l’autre”, a-t-elle ajouté. “Sans être arrogant, je pense que nous nous aimions tous les deux même s’il était bien trop jeune pour moi. S’il n’était pas royal et qu’il avait peut-être 10 ans de plus, il serait mon homme parfait. Si Harry franchissait la porte ici maintenant, il me donnerait probablement un high-five, et je suis sûr que nous nous reverrons parce que le monde est un petit endroit.”

Ommanney a déclaré qu’elle espérait que le père de deux enfants était en paix. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils se retireraient en tant que membres de la famille royale en 2020. Ils vivent maintenant en Californie.

Mercredi, le couple semblait jouer à une partie amicale de ping-pong dans une promo pour les Jeux Invictus 2023. La compétition de style paralympique pour les vétérans et les militaires blessés a été lancée par Harry en 2014. C’est pendant les Jeux Invictus en 2017 que le duc et la duchesse de Sussex ont fait leurs débuts en couple à Toronto, au Canada.

“J’espère qu’il est heureux et qu’il a enfin trouvé un peu de liberté parce que c’est quelque chose qu’il recherchait désespérément à l’époque”, a-t-elle déclaré. “J’espère que Meghan s’occupe de lui, et je ne lui souhaite rien d’autre que du bonheur et du succès car c’est un être humain très courageux, charismatique, incroyablement drôle, intelligent et adorable.”

Un porte-parole du duc de Sussex n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Au moment de la prétendue aventure, Harry était dans une relation intermittente avec Chelsy Davy. Le couple est sorti ensemble pendant sept ans avant de se séparer en 2011. La femme d’affaires zimbabwéenne, âgée de 37 ans, a assisté au mariage de Harry.

Ommanney a épousé le photojournaliste Charles Ommanney en 2008. Ils se sont séparés deux ans plus tard.