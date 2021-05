L’ancienne de Jersey Shore, Paula Pickard, épouse son petit ami Chris Rutherford après neuf ans et deux enfants ensemble

L’ancienne de JERSEY Shore, Paula Pickard, a annoncé qu’elle s’était mariée samedi.

La femme de 32 ans a noué le nœud avec Chris Rutherford, son amour de longue date et le père de ses deux enfants.

Paula Pickard de Jersey Shore a épousé son petit ami Chris Rutherford samedi[/caption]

Dimanche, Paula a partagé une seule image en noir et blanc de sa cérémonie de mariage.

Dans une robe blanche, un long voile et un diadème, l’ancienne star de télé-réalité s’est accrochée aux mains de Chris à l’avant de la pièce alors que l’officiant les épousait.

Elle a légendé la photo: «J’ai fait quelque chose hier. #therutherfords »

Paula, maintenant maquilleuse du New Jersey, a été présentée dans quelques épisodes de Jersey Shore dans la saison 6 en tant que star Mike «The Situation» Sorrentino’s on-again, off-again fling.

L’homme de 32 ans a partagé un seul cliché de mariage et l’a légendé: « J’ai fait quelque chose hier »[/caption]

Elle a précédemment joué dans la saison 6 de Jersey Shore dans le rôle de Mike « The Situation » Sorrentino’s fling[/caption]

Les deux sont sortis plusieurs fois avant de rendre les choses officielles, mais Mike, qui est maintenant marié à Lauren Pesce, a rapidement regretté sa décision et ils ont rompu seulement quelques semaines plus tard.

Paula a commencé à sortir avec son petit ami Chris Rutherford peu de temps après, et ils ont accueilli leur premier enfant ensemble, Eevie en 2017, et leur deuxième, Ivalie, plus tôt cette année.

Sur l’image du mariage, l’amie de Paula, Taylor Jayde, a commenté: «Vous étiez une si belle mariée, c’était un honneur de me tenir à vos côtés. «

Elle a ajouté: « Je vous aime tellement tous les deux. »

Elle partage maintenant deux enfants avec son mari Chris[/caption]

Le couple a Eevie, 3 ans, et Ivalie, 4 mois[/caption]

Les fans ont également envoyé leurs félicitations, avec une écriture: «Si beau «

Une seconde a déclaré: «Félicitations à vous deux, en vous souhaitant de belles années à venir «

Un troisième a écrit: «Très excitant «

Le Meyer Photo + Video Group a également partagé quelques photos de l’événement, avec les jeunes mariés, en un, souriant alors qu’ils étaient à leur table de réception principale, brandissant des verres de champagne.

Un panneau indiquant «M. et Mme Rutherford» était posé sur la table devant eux.

Paula et Chris ont commencé à sortir ensemble peu de temps après sa séparation de Mike[/caption]

Paula est maintenant maquilleuse au New Jersey[/caption]

Dans d’autres clichés, le duo a eu une séance photo de rêve à l’extérieur, avec quelques arbres autour d’eux dans un champ ouvert et le soleil brille sur une photo, et la paire se serrant dans un belvédère dans une autre.

À la fin de l’année dernière, Paula a pris un moment pour commenter son passé à Jersey Shore, révélant que même si elle ne le «regrette» pas, elle est passée à autre chose et se concentre sur sa vie actuelle.

Elle a écrit à ses abonnés: «La plupart d’entre vous qui me suivez [do so] parce que tu m’as vu dans une émission il y a dix ans me ridiculiser, être naïf avec des ongles de canard honteux pour lesquels je ne peux pas m’excuser assez.





La mère de deux enfants a poursuivi: «Alors que j’essaie de construire mon nom et ma marque, ce sont les choses dont j’essaie de me séparer alors que j’essaie d’acquérir une nouvelle démographie tout en étant toujours le vrai moi.

«… Je n’ai jamais gagné d’argent en étant affilié à cette émission et je n’essayais pas de le faire.»

«… Je n’ai aucun regret sur la façon dont tout s’est passé pour moi et j’ai une très belle vie et une belle famille que je suis tellement reconnaissante et chanceuse d’avoir.