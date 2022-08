L’ancienne de “Baywatch” Donna D’Errico pose en bikini après qu’un troll l’ait qualifiée de “trop ​​vieille”: “Je me sens vraiment bien”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Donna D’Errico ne laissera aucun troll sur les réseaux sociaux l’empêcher de porter un bikini.

L’ancienne de “Baywatch” s’est rendue sur Instagram mardi et a posté une vidéo d’elle modelant un bikini rose vif qui accentuait son corps prêt pour la plage et son bronzage ensoleillé. Elle a porté ses tresses brunes et a opté pour un look naturel.

L’actrice, qui se tenait devant son lit, a donné ses près de 900 000 followers un regard sous tous les angles.

“Merci pour tous les commentaires sur mon autre post”, a écrit l’homme de 54 ans sous-titré le clip. “Je les ai tous lus. Je ne suis en aucun cas proche de la perfection, mais je me sens plutôt bien.

DONNA D'ERRICO, ANCIENNE MEMBRE DE LA CASTLE "BAYWATCH", RÉVÈLE SES SECRETS DE JEUNESSE, POURQUOI ELLE EST DEVENUE VÉGÉTALIENNE

“J’ai fait une petite pause et j’ai traversé l’Amérique avec mon chien”, a expliqué la star. “Ce pays qui est le nôtre est magnifique. Je ne savais pas à quel point il était beau jusqu’à ce que je le traverse en voiture et que je prenne le temps de l’apprécier. Passez une excellente journée.”

Le message est venu des semaines après que D’Errico ait applaudi les ennemis qui ont écrit qu’elle était “trop ​​​​vieille pour porter un bikini” sur Instagram. Elle a répondu en partageant un instantané d’elle-même dans un deux-pièces rose.

“Pas mal de femmes se sont plaintes de la vidéo du 4 juillet que j’ai postée en bikini rouge blanc et bleu parce qu’elles pensaient que j’étais ‘plus classe que ça’ et ‘trop vieille pour porter un bikini’ et, ma préférée, ‘désespérée'” elle a commencé sa légende.

“Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre”, a ajouté D’Errico. “Je peux en fait porter et faire littéralement tout ce que je veux. Sur cette note, me voici en bikini accroupie sur une table basse.

“Pour tous ceux qui demandent, non, je n’ai pas supprimé la vidéo rouge, blanche et bleue du 4 juillet”, a-t-elle conclu son message du 16 juillet. “Elle est toujours sous l’onglet “bobines” de ma page.”

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils elle donnerait aux autres femmes qui veulent porter un bikini mais qui s’inquiètent de ce que les autres pourraient penser, D’Errico a dit à Fox News Digital en exclusivité : “Mon Dieu, porte-le.”

“La vie est plus courte que vous ne le pensez, et il y aura toujours quelqu’un qui aura quelque chose de pourri à dire. Alors, amusez-vous, ne blessez personne et faites des choses qui vous rendent heureux”, a-t-elle conseillé. “Je suis tellement époustouflé par tous les commentaires de soutien sur mon publier sur Instagram. Cela m’a sérieusement fait pleurer.

“Mon père m’a même appelé à ce sujet, et c’est mon héros. J’ai encore des haineux dans mes DM qui se moquent de moi en m’accroupissant sur ma table basse et en disant que mes seins ont l’air moche, mais ce n’est que du bruit blanc. Je pense déjà d’où je peux me photographier accroupie en bikini ensuite. Peut-être le Golden Gate Bridge.

'BAYWATCH' ALUM DONNA D'ERRICO DIT QU'ELLE NE SAIT TOUJOURS PAS NAGER: 'JE NE PEUX MÊME PAS MARCHER SUR L'EAU'

D’Errico a déclaré qu’elle avait toujours du mal avec son image corporelle après l’incident, mais qu’elle “y travaillait”.

“J’étais une enfant très timide et j’ai été malmenée à l’école”, a-t-elle déclaré. “J’ai grandi et je me suis enfuie à Hollywood pour réaliser mon rêve d’être actrice, pour recommencer à être victime d’intimidation. J’ai lu ce livre intitulé” Les quatre accords “et j’ai réalisé à quel point cela change la vie lorsque vous arrêtez de prendre le dire des choses que les gens disent personnellement.

“Je fais encore des erreurs et je prends les choses personnellement parfois, puis je dois revenir en arrière et relire ce livre à nouveau pour me protéger de leurs tours d’esprit Jedi. Je pense que nous vivons à une époque où les gens se fatiguent. de tous les taureaux de jugement —. Ou peut-être que je suis juste plus âgé maintenant et que je m’en fiche. Je soupçonne que c’est un peu des deux.

D’Errico est devenu célèbre sur “Baywatch” en tant que Donna Marco en 1996. Elle a joué dans la série à succès jusqu’en 1998. Elle s’est occupée au fil des ans en apparaissant dans plusieurs films et émissions de télévision. Plus récemment, elle a joué dans “Frank and Penelope” de Sean Patrick Flanery.