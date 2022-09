À la suite de la mort de la reine Elizabeth, le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda appelle à un référendum sur la création d’une république

Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda s’est engagé, s’il est réélu, à organiser un référendum sur la création d’une république et la destitution du monarque britannique à la tête de l’État des Caraïbes.

L’annonce de Gaston Browne est intervenue deux jours seulement après la mort de la reine Elizabeth II, bien que le premier ministre ait souligné que sa proposition ne devait pas être considérée “un acte d’hostilité”.

S’adressant à ITV samedi après une cérémonie officielle proclamant le fils de la reine, le roi Charles III, comme nouveau monarque, Browne a déclaré que le référendum aurait lieu. “dans les trois prochaines années.”

L’initiative “ne représente aucune forme de manque de respect envers la monarchie« mais reflète »aspirations de longue date» du peuple d’Antigua-et-Barbuda, a expliqué le Premier ministre.

Tout en admettant que l’abolition de la monarchie n’est pas une question urgente sur les îles et que «la plupart des gens n’ont même pas pris la peine d’y penser,” Browne a affirmé que cela pourrait être “une dernière étape pour boucler le cercle de l’indépendance pour devenir une nation véritablement souveraine.”

Antigua-et-Barbuda, devenue indépendante en 1981, doit organiser des élections générales l’année prochaine.

Le monarque britannique est chef d’État dans 14 pays, en plus du Royaume-Uni – Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahamas, Belize, Canada, Grenade, Jamaïque, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, les Îles Salomon et Tuvalu. L’année dernière, à la suite d’un vote au parlement, la Barbade a destitué la reine à la tête de l’État et est devenue une république parlementaire.

Au Royaume-Uni, le groupe anti-monarchie “Republic” a décrit la proclamation du nouveau roi comme “un affront à la démocratie” et a appelé à un débat public sur la Grande-Bretagne “passer à une alternative démocratique à la monarchie héréditaire.”

Une enquête de mai de YouGov a montré que 62% des Britanniques pensent que le Royaume-Uni “devrait continuer à avoir une monarchie à l’avenir”, contre 73 % dix ans plus tôt, tandis que 22 % pensent que le pays devrait avoir un chef d’État élu, contre 16 % il y a dix ans.