L’ancienne co-star de Kapil Sharma tente de se suicider sur Facebook Live

Tirthanand Rao, qui a travaillé avec l’acteur Kapil Sharma dans une émission comique, a tenté de se suicider en direct sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo en direct sur Facebook, l’ancienne co-vedette de Kapil Sharma, Tirthanand Rao, a accusé son partenaire de « chantage » et « d’extorsion ».

Pendant l’émission en direct, il a versé du liquide d’une bouteille d’insectifuge dans un verre et l’a bu.

M. Rao a été transporté d’urgence à l’hôpital par ses amis qui sont arrivés chez lui après avoir regardé la vidéo, ont indiqué des responsables.

Ses amis ont informé la police après l’avoir trouvé inconscient.

Il a dit qu’il était en couple avec la femme depuis octobre et lui a reproché la démarche extrême.

Elle a déposé une plainte contre moi à la police et me menace de l’épouser, a-t-il allégué, ajoutant qu’il avait une énorme dette et que la femme est responsable de son état actuel.

Les responsables ont déclaré qu’il était soigné à l’hôpital et que son état serait désormais stable.

Tirthanand Rao a travaillé avec Kapil Sharma dans ‘Comedy Circus Ke Ajoobe’.