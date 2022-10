L’ancienne chef du NPD de l’Ontario, Andrea Horwath, élue maire de Hamilton après une course serrée

Andrea Horwath a été élue maire de Hamilton après une course acharnée.

“Si je fais une promesse ce soir, alors que je prêterai serment dans quelques semaines, c’est que je serai transparente. Je veillerai à ce que la mairie soit transparente et responsable”, a-t-elle déclaré lundi devant une salle pleine de monde. vers 23h30, alors qu’ils commençaient à l’encourager.

“Parce que devinez quoi? Ce n’est pas ma mairie, ce n’est pas la mairie des membres du conseil, c’est votre mairie. C’est votre ville”, a-t-elle déclaré avant que les supporters ne chantent son joyeux anniversaire. Horwath a eu 60 ans le jour des élections.

Avec les 246 sondages rapportés peu après minuit, Horwath, l’ancien chef du NPD de l’Ontario et membre du Parlement provincial de Hamilton Centre, a obtenu 59 216 votes, contre 57 553 pour Loomis.

La course a été serrée tout au long de la nuit, Horwath et Loomis prenant la tête l’un de l’autre à des moments différents, après la fermeture des bureaux de vote à 21h20.

Keanin Loomis est arrivé en deuxième position dans la course au poste de maire de Hamilton. Il a perdu contre Andrea Horwath par 1 663 alors qu’il s’agissait de sa première candidature à un poste politique. (Anand Maharaj/CBC)

Une heure seulement avant le décompte final, Loomis, l’ancien chef de la Chambre de commerce de Hamilton, a déclaré aux supporters lors de son événement à environ un kilomètre de Horwath’s qu’il ne concédait pas. “Je pense que certains scénarios pourraient rendre demain très différent”, a-t-il déclaré à CBC Hamilton.

Alors que “Ecoutons-le pour le garçon” du film Footloose de 1984 joué en arrière-plan, Loomis a déclaré qu’il trouvait remarquable que Horwath ait prononcé son discours de victoire avant qu’il n’ait concédé. Cependant, il a dit qu’il était prêt à travailler avec elle pour améliorer les choses pour les Hamiltoniens à l’avenir.

“Je m’engage à travailler avec elle de toutes les manières possibles”, a-t-il déclaré.

S’exprimant plus généralement sur les résultats des élections, il a déclaré: “Nous savions qu’il y avait un désir de changement et cela s’est exprimé haut et fort.”

Peu de temps après, un porte-parole de la campagne a indiqué que Loomis concédait en fait.

“Nous avons maintenant vu les résultats finaux et Keanin respecte le résultat de l’élection”, a déclaré Jeff Blay.

Les gens se sont rassemblés lors de l’événement des supporters d’Andrea Horwath à Hamilton le 24 octobre, alors qu’ils attendaient les résultats des élections. Horwath a été élu maire. (Anand Maharaj/CBC)

Fred Eisenberger, le maire sortant, a publié une déclaration félicitant Horwath après avoir déclaré la victoire.

« Il s’agit d’une victoire historique pour Andrea, qui devient la toute première femme maire de Hamilton depuis notre fondation en 1846. Andrea sera guidée par de nouvelles idées, une riche expérience dans le fonctionnement du gouvernement à tous les niveaux et un bilan de défense et de prestation pour Hamiltoniens.”

Bob Bratina, l’ancien député libéral et maire de Hamilton, est arrivé troisième avec 17 436.

Trois titulaires détrônés

Avant le jour du scrutin, certains habitants ont déclaré qu’ils souhaitaient une “élection de changement” – ils en ont obtenu une, trois conseillers sortants perdant leur siège.

Plusieurs nouveaux visages ont été élus au conseil : Cameron Kroetsch pour le quartier 2; Tammy Hwang dans le quartier 4, Matt Francis dans le quartier 5, Jeff Beattie dans le quartier 10, Mark Tadeson dans le quartier 11, Craig Cassar dans le quartier 12, Alex Wilson dans le quartier 13 et Mike Spadafora dans le quartier 14.

Les titulaires qui ont conservé leur siège incluent Maureen Wilson dans le quartier 1, Nrinder Nann dans le quartier 3, Tom Jackson dans le quartier 6, Esther Pauls dans le quartier 7, John-Paul Danko dans le quartier 8 et Brad Clark dans le quartier 9.

Ted McMeekin, ancien conseiller et membre libéral du parlement provincial, a remporté le quartier 15.

“Je suis fou de joie”, a déclaré Kroetsch sur Twitter après avoir déclaré la victoire tôt dans la nuit sur le titulaire Jason Farr.

“Cela a été un long voyage avec de très nombreux bénévoles”, a-t-il déclaré par téléphone à CBC Hamilton par la suite, ajoutant que le quartier 2 voulait un conseiller “compassionné”.

Alex Wilson, 25 ans, a été élu conseiller du quartier 13, battant la titulaire de longue date Arlene VanderBeek par une large marge.

“Nous voyons si clairement que le statu quo laissait tomber les gens”, a-t-il déclaré dans une interview, ajoutant que ses priorités seraient le logement et le changement climatique.

Beattie a été élue conseillère du quartier 10, devant Louie Milojevic et la titulaire Maria Pearson.

“Je considère que c’est une victoire pour la communauté”, a-t-il déclaré à CBC Hamilton, affirmant qu’il souhaitait se concentrer sur la manière dont la ville répondra aux appels du Tribunal foncier de l’Ontario des promoteurs.

Merci à Ward 4 #HamOnt pour votre confiance et votre soutien ! Je suis honoré et touché par la confiance et la responsabilité que vous m’avez accordées aujourd’hui. J’ai hâte de servir le quartier 4 au conseil municipal et je travaillerai dur pour tout le monde. 1/4 pic.twitter.com/V0MOnUwpMi —@tammyhwang

Bien qu’il n’y ait pas de titulaire dans le quartier 4, Hwang a battu des candidats quelque peu en vue dans l’ancien président du conseil scolaire public Alex Johnstone et Eric Tuck, président de la section locale 107 de l’ATU (Amalgamated Transit Union).

“Je vais travailler si dur pour m’assurer de garder votre confiance au cours de ce prochain mandat”, a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lundi soir.

Elle a ajouté qu’elle était “honorée” d’être la première conseillère d’Asie de l’Est de la ville.

Spadafora a devancé une victoire dans le quartier 14 contre le candidat Kojo Damptey, ancien directeur exécutif du Hamilton Center For Civic Inclusion (HCCI) et éminent organisateur communautaire.

Tadeson et Pauls ont également gagné par des marges étroites. Pauls a battu Scott Duvall, qui a été conseiller municipal et député du NPD de Hamilton Mountain.

Soirée mordante au quartier général des candidats à la mairie

Les résultats des élections sont arrivés plus tard que la plupart des municipalités car un retard dans l’ouverture de certains bureaux de vote les a maintenus ouverts plus tard dans la soirée. La ville a publié les résultats à 21h20 au lieu de 20h

Avant la publication des résultats, le groupe diversifié de supporters de Loomis affluait régulièrement dans l’espace événementiel Bridgeworks du centre-ville. L’atmosphère était alors enthousiaste et pleine d’espoir.

Je ne peux pas exprimer correctement ma gratitude pour les bénévoles qui ont investi tant de temps et d’énergie dans notre campagne. Ils sont devenus mes amis, mes coéquipiers et mon système de soutien. Ils sont le moteur de la campagne Vote Loomis. Merci beaucoup à vous tous. https://t.co/nPuXZhBUzc —@keaninloomis

La bénévole Erin Griver a déclaré qu’elle attendait depuis longtemps un autre type de leadership. Elle dit que dès qu’elle a rencontré Loomis, elle s’est sentie confiante qu’il serait un bon candidat pour le rôle.

“Tout ce que vous avez à faire, c’est de le rencontrer. Il a été là tous les jours pour parler aux gens mais surtout écouter… Et donner aux gens tellement d’espoir.”

Adélé Wilpshire dit qu’elle n’a jamais voté ni fait de politique avant de rencontrer Loomis.

“Je n’ai jamais pensé que c’était un forum qui m’incluait ou qui s’intéressait à moi”, a-t-elle déclaré. “Je suis noir, je suis jeune. Dans aucun forum, je n’ai jamais pensé que j’avais de l’importance. Je ne suis pas une voix qui vient de beaucoup d’argent ou de statut et je pensais que la politique était monopolisée par ce genre de personnes.”

Le changement arrivait quoi qu’il arrive

En plus d’un nouveau maire, de nouveaux conseillers étaient certains dans les quartiers 4, 5, 11, 12, 14 et 15 de Hamilton, avec les départs des conseillers Sam Merulla, Russ Powers, Brenda Johnson, Lloyd Ferguson, Terry Whitehead et Judi Partridge respectivement.

Mais plus que la simple recherche de nouveaux visages, de nombreux habitants ont déclaré qu’ils recherchaient des changements dans le fonctionnement de la mairie: en particulier autour de la transparence après deux scandales au cours du dernier mandat du conseil qui ont vu des informations importantes tenues secrètes du public, liées à la sécurité des inquiétudes sur la promenade Red Hill Valley et un déversement de 24 milliards de litres d’eaux pluviales et d’eaux usées dans le ruisseau Chedoke.

Le taux de participation électorale était d’environ 35 %, légèrement en baisse par rapport à environ 38 % en 2018. Cela survient malgré des taux de vote par anticipation beaucoup plus élevés.

Résultats définitifs des élections à Hamilton

Maire

Bob Bratina

Andrea Horwath – élue

Keanin Loomis

Ejaz Butt

Jim Davis

Salomon Ikhuiwu

Hermiz Ishaya

Michel Pattisson

Conseillers de quartier

Quartier 1

Ian Mac Pherson

Jean Vail

Maureen Wilson – élue

Quartier 2

Chahan Aaron

Jason Farr

Cameron Kroetsch – élu

Robin Mc Kee

Raquel Rakovac

Quartier 3

Michel Falletta

Laura Farr

Walter Furlan

Stan Kruchka

Nrinder Nann – élu

Quartier 4

François Maxwell

Angélique Hasbon

Tammy Hwang – élue

Alex Johnston

Cindy Kennedy

Pascale Marchand

Adam Oldfield

Robery Paris

Laura Taylor

Eric Tuck

Marie Williams

Quartier 5

Sébastien Aldéa

Krista Boyer

Matt Francis – élu

Kévin Geenen

Stan Habza

Bob Hurst

Ryan Ladner

Lynda Lukasik

Gordon Noble

Angela Pugliese

Georges Rusich

Quartier 6

Tom Jackson – élu

Dan Preston

Donna Pudu

Stefan Spolnik

Chris Sley

Quartier 7

Scott Duvall

Esther Pauls – élue

Quartier 8

Sonia Brun

Josué Czerniga

Jean-Paul Danko – élu

Anthony Frisina

Daniel Veltri

Quartier 9

Brad Clark – élu

Walt Juchniewicz

Pierre Lanza

Muhammad Naeem

Quartier 10

Jeff Beattie – élu

Louie Milojevic

Maria Pearson

Quartier 11

Nick Lauwers

Terri Moffett

Nick Pellegrino

Mark Tadeson – élu

Quartier 12

Chuck Alkerton

Robert Baboth

Craig Cassar – élu

Richard Deverson

Karl Hanley

Guillaume Robert Hume

Cindy Kaye

Megg Markettos

Bob Maton

Paméla Mitchell

Quartier 13

Arlène Vanderbeek

Alex Wilson – élu

Quartier 14

Kojo Damptey

Brian Lewis

Christophe Poole

Don Ross

Mike Spadafora – élu

Christine Séketa

Colleen Wicken

Quartier 15

Zobia à la mâchoire

Robert Kunysz

Ted McMeekin – élu

Chris Pera

Sumaira Waqar

Commissaires d’écoles publiques

Quartier 1

Graeme Noble

Cameron Prosic

Wendy Moqueur

Elizabeth Wong (titulaire) – élue

Quartier 2

Sabreina Dahab – élue

Tarek Jalbout

Michel Peters

Andrew Smith

Quartier 3

Larry Pattisson

Fatima Baïg

Maria Felix Miller (titulaire) – élue

Quartier 4

Shane Cunningham Boles

Ray Mulholland (titulaire) – élu

Davin Thornborrow

Quartiers 5 et 10

Zahid Fesses

Marie-Marica Jackson

Nancy Silva Khan

Joseph Szigeti

Todd White – élu

Quartiers 6 et 9

Kathy Archer (titulaire) – élue

Jay Edington.

Quartier 7

Amy Cowling

Dawn Danko (titulaire) – élue

Ryan Weinberg

Quartiers 8 et 14

Behrouz Bakhtiari

Becky Buck (titulaire) – élue

Ben O’Reilly

Ahona Mehdi

Quartiers 11 et 12

Amanda Fehrman – élue

Tom Patterson

Quartier 13

Larry Masters

Paul Tut (titulaire) – élu

Quartier 15

Syed Banoori

Catherine Cronas

Graeme Noble – élu

Conseillers scolaires catholiques

Quartiers 1, 2 et 15

Mark Valvasori – acclamé

Quartier 3 et 4

Ralph Agostino

Josie Angelini – élue

Quartier 5

Aldo D’Intino (titulaire) – élu

Lucas Mascotto-Carbone

Quartier 6

Ellen Agostino – élue

Pierre Mamer

Antoine Mari

Quartier 7

Nick Agostino

Michel Di Giacomo

Patrick John Daly (titulaire) – élu

Quartiers 8 et 14

Francesco Capisciolto

Wiesława Chrapka

Jean Valvasori – élu

Quartiers 9 et 11

Louis Agro – élu

Jeanie Coin

Tyler Iorio

Quartier 10

Andréa Di Nicola

Mary Angela Nardini – élue

Quartiers 12 et 13

Phil Homerski – élu

Ricky Tavares

Marcel Levesque a été élu conseiller scolaire public français (Conseil Scolaire Catholique MonAvenir) tandis que Pierre Gregory a été élu par acclamation conseiller scolaire catholique français (Conseil scolaire Viamonde).