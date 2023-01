L’ancienne chef de cabinet de Jacinda Ardern dit qu’elle lui a appris “un autre type de politique”

Comme ça arrive6:43L’ancienne chef de cabinet de Jacinda Ardern dit qu’elle lui a appris “un autre type de politique”

Avant que Neale Jones ne commence à travailler pour Jacinda Ardern, il dit qu’il n’avait jamais rencontré un politicien qui n’était pas prêt à jouer le sale.

Arden a annoncé jeudi sa démission en tant que Premier ministre néo-zélandais . Son dernier jour de mandat sera le 7 février.

“Je sais ce que ce travail demande, et je sais que je n’ai plus assez de ressources pour lui rendre justice. C’est aussi simple que cela”, a-t-il ajouté. elle a dit aux journalistes lors de son discours de démission émotif .

“J’espère… Je laisse derrière moi la conviction que vous pouvez être gentil, mais fort. Empathique, mais décisif. Optimiste, mais concentré. Que vous pouvez être votre propre type de leader – celui qui sait quand il est temps de partir.”

Jones est un ancien conseiller du Parti travailliste et était le chef de cabinet d’Ardern lors de sa campagne électorale en 2017. Il est maintenant commentateur politique et directeur général de la société de relations publiques Capital. Voici une partie de sa conversation avec Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

C’était clairement une décision émotive et une surprise pour beaucoup. Comment était-ce pour vous d’entendre [Ardern’s resignation speech]?

J’ai trouvé ça un peu choquant, pour être honnête. J’avais entendu quelques rumeurs selon lesquelles elle pourrait partir, mais vous supposez en quelque sorte qu’elle le ferait jusqu’aux élections de 2023.

Je prends le premier ministre au mot quand elle dit qu’elle n’avait plus rien dans le réservoir, qu’elle était juste épuisée. Et je pense que la plupart des gens à qui je parle comprennent cela.

Ils comprennent qu’elle a fait traverser à la Nouvelle-Zélande une période de son histoire qui a probablement été plus stressante et tumultueuse que celle à laquelle n’importe quel premier ministre a dû faire face depuis la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Et donc je pense que les gens le comprennent et lui souhaitent le meilleur, surtout.

REGARDER | Discours de démission de Jacina Ardern : Jacinda Ardern démissionne en disant “je suis humaine” Dans un discours émouvant, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé jeudi qu’elle ne se représenterait pas, affirmant que le travail avait posé des défis et qu’elle n’avait plus “assez dans le réservoir pour lui rendre justice”.

D’après vos conversations depuis cette annonce de démission, que pensent les Néo-Zélandais de ce qu’elle a dit ? Parce que c’était un genre de déclaration très différent de ce que nous entendons souvent de la part des politiciens.

Je pense que ce n’est un secret pour personne qu’elle a travaillé de très longues heures. Je veux dire, la réponse COVID en Nouvelle-Zélande, en particulier, lui a beaucoup coûté.

L’autre chose à laquelle je pense que les gens ont en quelque sorte réfléchi, c’est qu’elle a été victime d’une bonne dose de misogynie et d’abus assez ignobles de la part de certains. Je trouve cela, personnellement, assez décevant en tant que Néo-Zélandais. Je pensais que nous avions dépassé cela. Mais je pense que parfois la critique d’elle est allée au-delà de la critique légitime que vous attendez de tout premier ministre et est devenue en quelque sorte assez personnalisée et polarisée.

Nous avons eu le même genre de conspirations et de mouvements COVID en Nouvelle-Zélande que dans d’autres parties du monde. Et une partie de cela a pris un caractère assez menaçant et violent. Et donc elle a eu de vraies menaces de sécurité qui, vous savez, je ne pense pas qu’elles aient été une motivation première, mais qui auraient pesé sur elle, j’en suis sûr.

C’est la première fois que j’entends un politicien dire : je ne veux pas faire d’attaques bon marché et négatives contre mes adversaires. Je veux parler de valeurs. – Neale Jones, ancien chef de cabinet de Jacdina Ardern

Il y a une partie de la population en Nouvelle-Zélande qui est en colère contre la façon dont elle a géré la pandémie. Un électeur a déclaré au Herald qu’elle “fuyait avant d’être expulsée” et la blâmait pour d’autres choses, y compris l’augmentation de la criminalité et la hausse du coût de la vie en Nouvelle-Zélande.

Elle a dit dans son discours d’hier qu’elle estimait que son parti était très bien placé pour gagner. Mais je me demande si ces choses que je viens d’énumérer, ou dont cet électeur a parlé au Herald, auraient pu faire partie de sa décision – qu’elle était personnellement préoccupée par sa capacité à amener le parti à la ligne d’arrivée ?

Regardez, sa popularité avait diminué depuis les sommets du pic de la pandémie lors des élections de 2020, où elle a obtenu la majorité absolue au Parlement, ce qui était sans précédent dans le système de représentation proportionnelle de la Nouvelle-Zélande.

Mais le type grincheux de vote sur les mesures anti-COVID est assez faible. La plupart des gens pensent toujours qu’elle a fait du bon travail pendant la pandémie.

Et je pense que les gens qui ont apprécié son travail dans la pandémie, ils ont en quelque sorte mis cela en banque et sont passés à autre chose et disent: “Eh bien, quelle est la prochaine?” Et que le grand défi auquel elle a été confrontée a été le coût de la vie.

Comme la plupart des autres pays du monde, la Nouvelle-Zélande connaît une inflation élevée. Cela fait mal aux gens dans la poche, et cela a nui à sa popularité et à celle de son gouvernement.

Derniers sondages avant sa démission avait le Parti travailliste jusqu’à cinq points derrière le Parti national d’opposition. Ce n’est pas un montant insurmontable à rattraper au cours d’une année électorale, mais je pense certainement que les chances électorales du parti travailliste sont devenues plus difficiles avec son départ.

Ardern rencontre des étudiants internationaux à l’Université d’Auckland le 2 septembre 2022, après que le pays a ouvert ses frontières à tous les étudiants et visiteurs internationaux après des années de fermetures liées au COVID-19. (Phil Walter/Getty Images)

Vous … avez travaillé très étroitement ensemble, évidemment, et je me suis demandé : que vous a-t-elle appris sur le leadership ?

L’une des choses que j’ai apprises d’elle était un autre type de politique.

L’un de mes premiers souvenirs de travail avec elle en tant que chef était que nous faisions cette chose classique où j’étais chef d’état-major et l’unité de recherche est venue me voir et m’a dit : nous avons trouvé une histoire embarrassante sur l’un de nos adversaires.

Et je suis allé la voir et j’ai dit: “Je vais publier ça dans les médias.” Et elle a dit: “Non, s’il te plaît, ne le fais pas.”

Et j’ai dit, “Oh, ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas le nom de notre parti dessus. Nous allons juste le donner à un journaliste et ça sortira de manière anonyme.” Et elle a dit : “Non, je ne ferai pas ce genre de politique, Neale. Je veux un autre genre de politique.”

C’est la première fois que j’entends un politicien dire : je ne veux pas faire d’attaques bon marché et négatives contre mes adversaires. Je veux parler de valeurs.

Y a-t-il un espace plus large maintenant pour ce genre de politicien ?

J’aimerais penser que oui, mais je ne pense tout simplement pas que notre environnement politique et médiatique soit configuré pour ce genre de politique. Il faut, je pense, un politicien au charisme particulier, comme une Jacinda Ardern, qui peut vraiment communiquer au-dessus du bruit politique quotidien. Et j’aimerais penser que c’est un héritage qu’elle laisse, mais je ne suis pas sûr qu’il sera repris à l’avenir.

Ardern étreignant un fidèle à la mosquée Kilbirnie à Wellington, en Nouvelle-Zélande, le 17 mars 2019, après l’attaque meurtrière de Christchurch. (Hagen Hopkins/Getty Images)

Comment pensez-vous que les livres d’histoire refléteront son mandat?

Je pense qu’elle restera dans les mémoires en Nouvelle-Zélande en tant que Premier ministre consécutif, et dans le monde entier également.

[After] l’attaque de la mosquée de Christchurch, où un terroriste a été abattu [51] Les musulmans en prière, vous savez, sa réponse en Nouvelle-Zélande consistant à rassembler le pays et à faire en sorte que la communauté musulmane de Nouvelle-Zélande se sente aimée et protégée et faisant partie de notre communauté, et que c’était une attaque contre nous tous – je pense que c’était un grand morceau d’édification de la nation de sa part dans une période très difficile.

Et je pense, évidemment, que la pandémie de COVID, la réponse de la Nouvelle-Zélande, bien qu’il y ait du bruit et de la controverse, comme il y en a dans le monde entier, la plupart des Néo-Zélandais se rendent compte que le Premier ministre a probablement sauvé 20 000 vies en protégeant la Nouvelle-Zélande à travers la pire partie de la pandémie.

Il y a divers autres aspects de la politique intérieure sur lesquels je pense qu’elle a fait de bons progrès. Mais ces deux choses pour moi – l’attaque de la mosquée de Christchurch et la pandémie – sont son héritage.