L’ancienne championne olympique Tori Bowie est décédée en couches, selon l’autopsie

L’ancienne championne olympique et championne du monde de sprint Tori Bowie est décédée chez elle en raison de complications liées à l’accouchement, selon un rapport d’autopsie obtenu par USA Today Sports.

La femme de 32 ans a été retrouvée morte chez elle à Orlando, en Floride, en mai après que le département du shérif local ait assisté à « un contrôle de bien-être d’une femme… qui n’avait pas été vue ni entendue depuis plusieurs jours ». Une cause de décès n’a pas été publiée à l’époque. Nécrologie en ligne de Bowie a déclaré qu’elle avait été précédée par une fille, Ariana.

« Elle était sans vergogne elle »: Tori Bowie était une brillante unique en son genre En savoir plus

Selon le rapport du bureau du médecin légiste du comté d’Orange, Bowie était enceinte de huit mois et en train d’accoucher lorsqu’elle est décédée. On ne sait pas si ses amis ou sa famille savaient qu’elle était enceinte.

Le rapport indique que les causes possibles de décès comprenaient la détresse respiratoire et l’éclampsie. L’éclampsie est une complication rare de la pré-éclampsie et peut provoquer des convulsions et des accidents vasculaires cérébraux.

Nous sommes profondément attristés d’apprendre la cause du décès de la médaillée olympique et championne du monde de sprint, Tori Bowie. Les femmes noires meurent à des taux extrêmement élevés en raison de complications liées à la grossesse. Nous sommes confrontés à un risque beaucoup plus élevé de décès maternel pour diverses raisons, notamment… pic.twitter.com/ltsx5RDzGQ — PARI (@BET) 12 juin 2023

Le diffuseur BET a répondu à l’autopsie en soulignant les difficultés rencontrées par les femmes noires en Amérique pendant la grossesse. Femmes noires nées aux États-Unis connaissent des taux beaucoup plus élevés de pré-éclampsie que ceux issus d’autres milieux.

« Les femmes noires meurent à des taux extrêmement élevés en raison de complications liées à la grossesse », a écrit BET sur son compte Twitter. «Nous sommes confrontés à un risque beaucoup plus élevé de décès maternel pour diverses raisons, notamment le stress chronique et les préjugés implicites des prestataires de soins de santé. Il y a tellement de travail à faire pour protéger et défendre correctement la santé des femmes noires. »

Bowie a remporté trois médailles d’or sur la scène mondiale pour les États-Unis. Elle est arrivée pour la première fois dans l’équipe de relais 4×100 m des États-Unis aux Jeux olympiques de 2016. 2017 a été encore plus réussie : elle a ajouté une autre médaille d’or au relais aux Championnats du monde d’athlétisme à Londres et a remporté l’or individuel au 100 m, battant la Côte d’Ivoire Marie-Josée Ta Lou dans une photo-finish.

« Je n’en avais aucune idée. Tout ce que je savais, c’est que je voulais tout donner », a déclaré Bowie après sa victoire. « Suis-je vraiment champion du monde ?

Bowie est né et a grandi dans le Mississippi. Elle a joué au basket dans son enfance avant que son talent sur la piste ne devienne évident : elle a remporté des titres d’État au 100 m, 200 m et au saut en longueur.

« Je me souviens d’avoir couru partout quand j’étais enfant, comme dans les arbres, n’importe où … J’ai couru tout le temps », a-t-elle déclaré au Guardian en 2017.

Elle a remporté deux autres médailles olympiques : une d’argent et une de bronze au 100 m et 200 m respectivement à Rio en 2016. Selon sa nécrologie, elle avait étudié la musique à l’Université Full Sail avant sa mort et avait également travaillé avec des enfants défavorisés.

« J’aimerais que vous ressentiez le respect que j’ai pour Tori Bowie », a déclaré son coéquipier américain, English Gardner, au Guardian après la mort de Bowie. « Je souhaite que vous puissiez sentir à quel point elle était une compétitrice incroyable. »