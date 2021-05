L’ancienne championne olympique Federica Pellegrini remporte l’argent au 200 m européen avec les cinquièmes Jeux olympiques en vue

Federica Pellegrini, olympique de 2008 et quadruple championne du monde, a remporté jeudi une médaille d’argent sur 200 m nage libre aux Championnats d’Europe, 11 ans après son premier succès continental.

À 32 ans, Pellegrini vise un cinquième Jeux olympiques en Tokyo dans deux mois.

Jeudi, cependant, c’est Barbora Seemanova, 21 ans, de la République tchèque, qui lui a refusé la chance de remporter une cinquième médaille d’or européenne sur la distance.

Seemanova a gagné en 1min 56,27sec avec l’Italien 0,2sec derrière.

La Britannique Freya Anderson, en 1: 56,42, a remporté la médaille de bronze devant la championne en titre de France Charlotte Bonnet.

«Je suis vraiment très heureux. Quand je suis arrivé ici, mon plan initial était simplement de nager les relais, mais quand j’ai vu à quel point ça se passait, j’ai décidé de garder mon inscription dans cette épreuve aussi », a déclaré Pellegrini.

«Je suis très content de mon temps, c’est plus d’une seconde de mieux que mon temps de qualification. C’était une course très excitante et magnifique. «

L’Espagnol Hugo Gonzalez de Oliveira a remporté deux médailles jeudi soir.

Tout d’abord, il a remporté la médaille d’argent derrière le Roumain Robert-Andrei Glinta au 100 m dos, puis a remporté l’or au 200 m quatre nages, détrônant ainsi le champion en titre Jeremy Desplanches, de Suisse.

Le Britannique Adam Peaty, champion olympique 2016 du 100 m brasse et détenteur du record du monde, a mené son équipe à un record européen pour remporter le relais mixte du 100 m quatre nages.

«Nous n’avons pas nagé ce relais mixte depuis un certain temps», a déclaré Peaty.

«C’est un nouvel élément dans mon emploi du temps. Je suis très heureux où je suis en ce moment ainsi que l’ensemble de la natation britannique. «

La triple championne olympique hongroise Katinka Hosszu a dû se contenter d’une médaille d’argent au 200 m papillon féminin derrière sa compatriote Boglarka Kapas.

« Je ne peux pas être satisfait même si c’était une bonne course », a déclaré Hosszu, 32 ans.

«Je n’ai pas le sentiment d’avoir tout donné.»

Podiums de jeudi

Femmes

200m papillon

1. Boglarka Kapas (HUN) 2: 06.50, 2. Katinka Hosszu (HUN) 2: 08.14, 3. Svetlana Chimrova (RUS) 2: 08.55

200 m nage libre

1. Barbora Seemanova (CZE) 1: 56,27, 2. Federica Pellegrini (ITA) 1: 56,29, 3. Freya Anderson (GBR) 1: 56,42

Hommes

100 m dos

1. Robert-Andrei Glinta (ROM) 52.88, 2. Hugo Gonzalez de Oliveira (ESP) 52.90, 3. Yohann Ndoye Brouard (FRA) 52.97, 3. Apostolos Christou (GRE) 52.97

200 m brasse

1. Anton Chupkov (RUS) 2: 06.99, 2. Arno Kamminga (NED) 2: 07.35, 3. Erik Persson (SWE) 2: 07.66

200 m quatre nages

1. Hugo Gonzalez de Oliveira (ESP) 1: 56,76, 2. Jeremy Desplanches (SUI) 1: 56,95, 3. Alberto Razzetti (ITA) 1: 57,25

Mixte

4x100m quatre nages

1. Grande-Bretagne 3: 38.82, 2. Pays-Bas 3: 41.28, 3. Italie 3: 42.30

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici