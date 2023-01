L’ancienne championne Naomi Osaka se retire de l’Open d’Australie

L’ancienne double championne Naomi Osaka du Japon s’est retirée de l’Open d’Australie de cette année, a annoncé dimanche le tournoi.

Avec le retrait d’Osaka, l’Ukrainienne Dayana Yastremska accède au tableau principal.

“Naomi Osaka s’est retirée de l’Open d’Australie. Elle va nous manquer à #AO2023. Dayana Yastremska entre dans le tableau principal”, a tweeté l’Open d’Australie dimanche.

A LIRE AUSSI | Manchester United introduit la «règle de Ronaldo» pour éviter la «culture de la jalousie des vestiaires»

Championne à Melbourne en 2019 et 2021, Osaka n’a plus disputé de match de compétition depuis l’US Open 2022 où elle a perdu son match du premier tour en simple dames face à l’Américaine Danielle Collins en deux sets 6-7 (5-7) , 3-6.

L’année dernière à Melbourne, l’ancienne n°1 s’est qualifiée pour le troisième tour, où elle s’est retirée après avoir perdu contre Amanda Anisimova 4-6, 6-3, 7-6(5).

Le nom d’Osaka est le dernier ajout à la liste de retrait des joueurs de l’Open d’Australie. Plus tôt, la septuple championne du Grand Chelem, Venus Williams, s’est également retirée du premier Grand Chelem de la saison après s’être blessée lors de l’ASB Classic à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

A LIRE AUSSI | De Sreejesh à Mats Grambusch : un regard sur les meilleures vedettes du hockey dans lesquelles figurer Coupe du monde 2023

Le numéro un mondial du simple masculin Carlos Alcaraz, d’Espagne, s’est également retiré du premier tournoi majeur de la saison 2023.

“Quand j’étais à mon meilleur pendant la pré-saison, je me suis blessé suite à un mouvement fortuit et non naturel à l’entraînement”, a-t-il écrit sur Twitter. “Cette fois, c’est le muscle semi-membraneux de ma jambe droite.”

“J’avais travaillé si dur pour atteindre mon meilleur niveau pour l’Australie mais malheureusement je ne pourrai pas jouer le Care A2+ Kooyong [exhibition event] ou l’Open d’Australie. C’est dur, mais je dois être optimiste, récupérer et regarder vers l’avant. Rendez-vous à l’Open d’Australie 2024”, a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)