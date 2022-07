L’ancienne championne féminine par équipe Zoey Stark fait un retour remarquable à NXT

L’épisode du 26 juillet de WWE NXT 2.0 s’est ouvert avec le retour de l’ancienne championne par équipe féminine NXT Zoey Stark. Après avoir été mis sur l’étagère par Toxic Attraction, Stark est revenu chercher à se venger et sera le nouveau candidat n ° 1 pour le championnat féminin NXT contre Mandy Rose. Un épisode à indice d’octane élevé avait une carte de match formidable et un immense drame allant de la tête aux pieds.

Le retour à la maison NXT d’Apollo Crews a été détruit par Xyon Quinn, tandis que Vinci se battrait contre Andre Chase. Wes Lee a cherché sa propre vengeance en affrontant Grayson Waller tout en se préparant pour une revanche avec Trick Williams. Ailleurs dans l’épisode, Indi Hartwell espérait retourner sa mauvaise fortune contre Arianna Grace.

La famille D’Angelo a porté un coup dévastateur à Diamond Mine, éliminant les Creed Brothers alors que Roderick Strong et Damerick Kemp se battaient. Tony D’Angelo était plus qu’heureux d’accepter le défi d’une bataille par équipe de huit hommes pour démontrer les prouesses de son groupe.

Voici les résultats et les faits saillants de l’épisode bourré d’action de WWE NXT 2.0 :

Zoey Stark revient et lance la procédure

Zoey Stark a exprimé sa gratitude aux fans pour l’avoir accueillie après sa blessure. Cora Jade est montée sur le ring pour interrompre les anciennes championnes par équipe féminine de la NXT, suivie de Toxic Attraction depuis la rampe. Mandy Rose a été défiée pour un match de championnat par Stark, mais Gigi Dolin a accepté de l’affronter à la place.

Match en simple : Wes Lee contre Grayson Waller

Grayson Waller était dominant et contrôlait l’action contre Wes Lee dans les premières étapes de la bataille. Lorsque Lee a finalement trouvé son rythme, il a porté des coups vicieux à Waller. Mais, Trick Williams est intervenu et l’a attaqué par derrière, préparant Waller pour un retour de coupe qui a scellé une victoire entachée pour la grande gueule.

Match en simple : Xyon Quinn contre Apollo Crews

Xyon Quinn a tenté de maintenir un contrôle solide du concours, mais une fois qu’Apollo Crews a trouvé son rythme, le match semblait absolument à sens unique. Il a effacé Quinn dans un match qui était assez plat pour tout le battage médiatique qu’il avait généré. Les équipages ont posé une bombe électrique à un bras sur Quinn pour assurer une victoire facile par chute.

Match en simple : Zoey Stark contre Gigi Dolin (Attraction toxique)

Dans un match scénarisé le jour même, Gigi Dolin n’a guère résisté à Zoey Stark. Une fois que la concurrente n ° 1 a roulé, elle a battu Dolin avec son rythme et sa puissance. Stark a remporté la victoire après avoir frappé Dolin avec un GTS ventre contre dos. Cora Jade a ensuite agressé Stark, mais Roxanne Perez est venue à son secours et a chassé Jade.

Match en simple : Arianna Grace contre Indi Hartwell

Lors d’une rencontre exténuante, Arianna Grace a tenté de faire ses preuves mais n’avait aucune idée de la façon d’éliminer Indi Hartwell. Grace a tout essayé dans son arsenal pour faire tomber le talon dominant. Cependant, Hartwell s’est avérée trop chaude pour être manipulée alors qu’elle a démoli Grace avec une botte puissante sur son visage pour sceller l’affaire.

Match par équipe à huit: la famille D’Angelo contre Diamond Mine

Tony D’Angelo s’est assuré que Cruz Del Toro, Joaquin Wilde et Channing “Stacks” Lorenzo ont choisi le membre avec le moins d’expérience, Damon Kemp. Après avoir été agressé sur le ring, Kemp a réussi à obtenir le hot tag de Julius Creed. Un Julius dynamique a renversé le match alors qu’il se déchaînait contre la famille D’Angelo.

Roderick Strong et Julius ont été laissés pour combattre les quatre après que Brutus Creed ait subi un High-Low de Wilde et Del Toro. Mais dans une série de moments bizarres, Strong a accidentellement agenouillé Julius au visage permettant à Don de saisir une opportunité en or et a connecté le Fuggedaboutit pour assurer une victoire et mettre fin à la nuit.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici