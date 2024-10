L’ancienne championne de la WWE Becky Lynch annonce sa prochaine apparition et taquine l’avenir

Becky Lynch n’a pas été vue dans les programmes de la WWE depuis sa défaite dans un match en cage d’acier en mai, et il a été largement rapporté que Lynch était depuis devenu agent libre. Depuis son départ, Lynch est restée plutôt silencieuse, mais cela est sur le point de changer. L’ancien champion du monde a annoncé le X (anciennement connu sous le nom de Twitter) qu’elle est réservée pour une apparition publique le mois prochain, où elle parlera de son avenir.

Publicité

« Je sais que ça fait longtemps, mais retrouvons-nous le 17 novembre au [Vulture Festival] où je parlerai de mon livre, de ma carrière et peut-être de la suite », a écrit Lynch.

Le Vulture Festival consiste en une série de panels organisés par le site de culture pop Vulture, axés sur les mondes du cinéma, de la télévision et de la comédie. En plus de Lynch, le festival devrait inclure des panels mettant en vedette Paris Hilton, Kevin Smith, Elizabeth Olsen, Tim Heidecker et bien d’autres.

Le panel de Lynch, intitulé « Becky Lynch Disarms Us », aura lieu au NYA East à Hollywood, en Californie, à 19 heures, heure locale, le 17 novembre, avec des billets disponibles à l’achat en ligne. La description de l’événement correspond étroitement à l’invitation de Lynch sur les réseaux sociaux, indiquant que la discussion sera centrée sur ses récents mémoires, ainsi que sur le passé et l’avenir de sa carrière.

Publicité

Bien que Lynch ait été absente de la WWE, il ne semble pas y avoir de forte attente qu’elle puisse se retrouver dans une autre promotion de lutte. Bien que son avenir ne soit pas clair pour le moment, il semble que les fans devraient avoir une meilleure idée du prochain mouvement de Lynch après le panel en direct.