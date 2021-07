L’ancienne championne Angelique Kerber passe en demi-finale

L’ancienne championne de Wimbledon, l’Allemande Angelique Kerber, a fait un bon spectacle pour battre une Karolina Muchova sujette aux erreurs 6-2 6-3 mardi pour atteindre les demi-finales du Grand Chelem sur gazon. Le champion 2018, tête de série 25e au All England Club cette année, est arrivé pour le concours après avoir battu la Tchèque Muchova à deux reprises lors de leurs deux rencontres en deux semaines en 2019 et n’a jamais perdu le contrôle du match sous le toit fermé de Court One.

L’ancienne n°1 Kerber, qui a également remporté l’Open d’Australie et l’US Open en 2016, a parfaitement utilisé son coup droit contre Muchova, 19e tête de série, et a également mélangé ses tirs de manière experte pour créer des chances de vainqueur.

Muchova, qui s’est fait bander la cuisse gauche, n’a pas aidé sa cause en commettant 27 fautes directes contre les neuf vainqueurs qu’elle a réussis au cours de la compétition de 75 minutes.

La Tchèque, 19e tête de série, était également coupable de ne pas avoir tenté sa chance, n’ayant réussi à convertir qu’une des huit occasions de balle de break qu’elle avait eues sur le service du gaucher.

Kerber, 33 ans, arrivé à Wimbledon avec un titre de Bad Homburg en tête et le seul ancien champion restant dans le tirage au sort, a battu Muchova deux fois dans chaque set.

L’Allemande a scellé le match lorsque Muchova a envoyé un coup droit long sur sa deuxième balle de match.

Kerber rencontrera le vainqueur de l’affrontement 100 % australien entre le premier Ash Barty et la non tête de série Ajla Tomljanovic pour une place en finale de samedi.

