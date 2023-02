L'ancienne candidate de Bigg Boss 16, Tina Datta, mord sa mère après le dîner, les internautes critiquent l'actrice : "Itna zor se Shalin..."

Tina Datta a emmené sa mère Madhumita Datta dîner et ils ont été repérés par les paparazzi. Le duo mère-fille a même posé pour les médias, et Tina a continué à mordre sa mère. Tina tenait fièrement sa mère, et dès que les paps les ont accueillis, l’actrice a mordu les joues de sa mère.

Sr Datta a crié de douleur et a dit: “Itna zor se kat ti hai na (elle mord avec force).” Tina a même embrassé le front de sa mère, laissant les photographes impressionnés. Viral Bhayani a partagé la vidéo sur son Instagram et a écrit : “#tinaaduttaa Tina soulève jor-jor se kat ti hai.”

Voir la vidéo





Dès que la vidéo a fait surface, les internautes avaient des avis partagés à son sujet. Une certaine section d’utilisateurs a qualifié Tina et sa mère de joli duo. Alors que quelques autres internautes se moquaient d’elle et qualifiaient cela de “drame” pour la caméra. Pour les non-initiés, Tina Datta a été expulsée une semaine avant Sumbul Touqeer Khan. Au cours de ses derniers jours, la dent de Tina s’est cassée et elle a exigé le traitement de son dentiste personnel. Datta était même prêt à sortir et à prendre une sortie volontaire du spectacle. Mais, Tina a reçu une aide professionnelle à l’intérieur de la maison.

Quelques internautes se sont même moqués d’elle pour avoir créé un chahut sur sa dent. Un utilisateur a écrit : “Abhi to dant tuta tha bechari ka (elle vient de se casser une dent).” Un autre utilisateur a écrit : “Bahar Aakar bhi Acting chalu hai (Elle agit même après être sortie de la maison).” L’un des utilisateurs a ajouté: “Yeh kitna showoff krti ha (elle fait trop de show off).” Un autre utilisateur a ajouté : “Yha bhi camere k liye sb (Ici aussi, elle joue pour la caméra).”

Après l’expulsion de Tina et Sumbul, les 6 derniers candidats au Top 6 incluent Shiv Thakare, Archana Gautam, Shalin Bhanot, Priyanka Chahar Choudhary, MC Stan et Nimrit Kaur Ahluwalia. La grande finale de Bigg Boss 16 aura lieu le 12 février.