L’ancienne candidate d'”American Idol” poursuit une émission pour vol de salaire, dit qu’elle est devenue une “risée” lors d’une audition

Une ancienne candidate à “American Idol” poursuit les producteurs de l’émission dans le cadre d’un recours collectif en matière de salaires et d’heures, affirmant qu’elle et d’autres auraient dû être payés en tant qu’employés pour le temps qu’ils ont passé à attendre pour auditionner pour l’émission, ajoutant qu’elle a été traitée comme une “risée” lors de sa première audition.

“Les producteurs d’American Idol semblent penser qu’ils peuvent enfreindre les lois du travail et exploiter de jeunes interprètes ambitieux simplement parce qu’ils pourraient être impatients de devenir la prochaine Jennifer Hudson ou Carrie Underwood”, a déclaré l’avocate de Normandy Vamos, Chantal Payton, dans un communiqué.

“Vamos et d’autres artistes qui créent du contenu pour American Idol ont des droits en tant qu’employés, mais les producteurs ont choisi d’ignorer ces droits. Ils les ont traités comme de soi-disant bénévoles, alors qu’en réalité ce sont des employés qui devraient être payés”, a ajouté Payton.

Vamos et les autres concurrents de la saison dernière ont été invités à rester dans un hôtel de Los Angeles et à être disponibles jusqu’à 15 heures par jour sans compensation, a affirmé le procès, qui a été déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles vendredi dernier. Le procès a été intenté contre ABC et les sociétés de production à l’origine de l’émission au nom de Vamos et d’autres artistes non rémunérés ou sous-payés au cours des quatre dernières années.

Il a affirmé que les chanteurs en lice pour passer à la première partie “Hollywood Week” de l’émission qui a suivi les premières séries d’auditions auraient dû être payés en vertu de la loi californienne “parce que leurs performances avaient le potentiel d’être diffusées sur American Idol”, l’avocat de Vamos. dit dans un communiqué.

L’avocat de Vamos a affirmé que l’émission “renverse les lois du travail californiennes pour profiter des artistes aux yeux étoilés” et que les producteurs dictent comment “les participants apparaissent, orchestrant des segments pleins de ridicule des juges célèbres Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan qui sont une partie signature de la série.”

Vamos a allégué que les producteurs “lui ont appris comment apparaître et sonner”, notamment en lui demandant d’apporter un sac à main en forme de carotte qu’elle possédait à l’audition et sa voix aiguë qui contrastait avec sa voix chantante grave qui a fait sauter Perry hors de son siège et jurer pendant l’audition.

Vamos a été unanimement poussée à “Hollywood Week” après son audition de “Proud Mary” devant Perry, Ritchie et Bryan.

“La télé-réalité n’est pas toujours réelle”, a déclaré Vamos dans un communiqué. “Il se passe beaucoup de choses dans les coulisses. Moi-même et des centaines de personnes avons travaillé environ une semaine sans être payés. Je pense que beaucoup de participants à la télé-réalité ne savent pas qu’ils ont des droits.”

Les représentants d'”American Idol” et d’ABC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.