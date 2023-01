L’ancienne candidate à “American Idol” Leslie Hunt ouvre une école de musique / un espace de performance au centre-ville de St. Charles – Shaw Local

Chaque fois qu’un des amis de Leslie Hunt visitait la maison de son enfance à Saint-Charlesc’était comme s’ils assistaient à un concert.

Hunt, qui a terminé parmi les 10 dernières candidates sur “American Idol” en 2007, espère recréer ce même type d’atmosphère au Centre des arts créatifs Hunt House, situé au 113 E. Main St. au centre-ville de St. Charles. Hunt House devrait ouvrir ses portes en janvier.

«Ma mère a enseigné la voix tout au long de ma vie dans notre salon», a déclaré Hunt, qui est retourné à St. Charles en 2015. «La maison dans laquelle j’ai grandi, mes amis l’appelleraient la Hunt House. Nous avions toujours un système de sonorisation dans le salon et la batterie de mon père était toujours installée. Une fête chez nous comprenait mes amis allongés sur le sol et écoutant toutes les chansons que je venais d’écrire. C’était juste un lieu musical qui rassemblait les gens et je voulais offrir le même genre de sentiment ici.

Hunt House est une école de musique et d’arts/espace de spectacle qui propose des cours privés et collectifs pour les enfants, les adolescents et les adultes. La Chambre de commerce de la région de St. Charles célébrera l’inauguration de Hunt House à 16 h 30 le 5 janvier. L’événement est gratuit et ouvert au public.

“Nous allons commencer à enseigner le 9 janvier”, a déclaré Hunt.

Chasser est un musicien et compositeur professionnel qui a sorti plusieurs albums au fil des ans et fait partie du groupe de rock progressif Arrondissement 97. Elle sera l’une des cinq instructeurs de Hunt House.

Actuellement, Hunt donne des cours de chant, de piano, d’écriture de chansons, de guitare et de ukulélé à son domicile.

“J’enseigne également le piano pop et la théorie musicale et comment vous accompagner lorsque vous chantez et jouez en même temps et comment lire les accords et les exprimer”, a-t-elle déclaré.

Le petit ami de Hunt, Mike Ullegue, qui est également un musicien professionnel, donnera un cours à la Hunt House où les étudiants pourront apprendre les bases de la guitare, de la basse et de la batterie en groupe.

“Si vous ne savez pas encore sur quoi vous voulez vous concentrer et que vous voulez essayer d’apprendre les bases de la batterie, de la basse et de la guitare, il peut vous apprendre les bases des trois”, a déclaré Hunt. « Il a longtemps enseigné à la School of Rock de Genève et il enseignera ici.

Ullegue a déclaré qu’il avait hâte d’enseigner le cours de power trio.

“Quand j’apprenais à jouer de la guitare quand j’étais enfant, je jouais de la batterie et de la guitare en cours de route”, a-t-il déclaré. « L’idée du cours est de donner à chacun la possibilité de comprendre la relation entre les trois instruments et d’apprendre à en jouer. Vous n’avez pas besoin d’être super compétent, mais apprenez simplement un rythme de batterie de base ou une simple ligne de basse ou une simple partie de guitare, juste pour avoir une idée de ce que l’autre personne fait et traverse. Je pense que cela ouvre beaucoup de portes créatives.

Ullegue a déclaré qu’il aime toujours jouer des trois instruments lorsqu’il en a l’occasion.

La Hunt House dispose également d’une scène de performance afin que les étudiants aient la chance de se produire devant un public.

“Beaucoup de mes élèves vont être encouragés à peu près à chaque leçon à monter sur scène et à partager quelque chose”, a déclaré Hunt.

Les étudiants auront également la chance de faire la première partie de musiciens que Hunt prévoit de faire venir pour se produire.

The Hunt House ajoutera à la saveur de divertissement sur ce bloc au centre-ville de St. Charles. The House House est situé à quelques portes du théâtre Arcada et juste au coin du théâtre Moonlight, qui devrait ouvrir ses portes prochainement.

Les concerts qui seront donnés à Hunt House seront sensoriels.

“J’espère que les communautés neurodivergentes, en particulier les personnes autistes, viendront et sentiront vraiment qu’elles peuvent profiter d’un concert parce qu’il est maintenu à un certain volume”, a-t-elle déclaré. “Nous essayons de créer des opportunités sociales pour les personnes neurodivergentes qui ont du mal à socialiser autrement.”

Hunt a eu l’idée d’ouvrir un centre d’arts créatifs depuis le lycée, a-t-elle déclaré.

“Je me souviens d’avoir regardé ce château à Wayne et d’avoir voulu en faire un espace créatif sain, sans drogue et pour les artistes”, a déclaré Hunt. “Évidemment, c’est largement hors budget. Je l’ai un peu réduit. Je veux que Hunt House ressemble à une communauté. Nous apprenons tous les uns des autres. Même les instructeurs apprennent les uns des autres.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur hunthouse.co.