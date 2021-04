La pin-up MMA Ostovich est sur le point de se battre pour la première fois depuis novembre, lorsqu’elle a perdu sa troisième ferraille consécutive à l’UFC, après être devenue la dernière recrue du Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), qui a fait de VanZant sa star la plus connue quand elle a rejoint la promotion l’année dernière.

Ostovich a rejoint le BKFC peu de temps après avoir également signé Ekaterina Makarova, une combattante invaincue de Moscou qui avait déjà participé à la promotion russe Top Dog et devrait faire ses débuts en juin.

Le développement signifie que le propriétaire de la marque de beauté Ostovich pourrait affronter VanZant, l’ancien rival contre qui elle a perdu en janvier 2019, qui s’est avéré être la dernière victoire de VanZant à l’UFC.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par BKFC (@bareknucklefc)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par BKFC (@bareknucklefc)

C’était aussi la plus récente victoire de VanZant en MMA après sa défaite aux points face à l’ex-boxeuse Britain Hart lors de ses débuts au BKFC en février, bien que la nouvelle venue et la promotion aient semblé désireuses de poursuivre leur relation apparemment productive au début malgré ses débuts infructueux.

Signer le trio de combattantes populaires semble être un rêve marketing pour BKFC et un moyen d’attirer de nouveaux publics, VanZant ayant plus de 2,8 millions d’abonnés sur Instagram, où Ostovich compte plus de 743000 admirateurs.

Le poids plume Makarova, 24 ans, n’a pas tout à fait le profil stratosphérique de la paire à ce stade, mais est clairement une étoile montante et a signé un « offre promotionnelle exclusive ».

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Ekaterina Makarova (@prichudatort)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Rachael Ostovich (@rachaelostovich)

«Nous surveillons de près de nombreux talents se développant en Russie et cherchons à apporter le meilleur au BKFC» a déclaré Dave Feldman, le président de la promotion, en annonçant le déménagement.

«Ekaterina est juste cela: une femme très coriace qui a d’énormes capacités et qui est aussi forte et qualifiée qu’elles viennent. Il s’agit de notre deuxième signature de Russie en autant de mois qu’elle rejoint Evgeniy Kurdanov qui a rejoint notre équipe en mars.

Lorsque Kurdanov, un homme poids léger et lourd, s’est inscrit, Feldman a souligné le « grand » appel lancé par BKFC en Russie, que la promotion espère exploiter.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par PEARL GONZALEZ (@pearlgonzalez)

Un autre combattant expérimenté à avoir rejoint le BKFC la semaine dernière est Pearl Gonzalez, l’ancien poids-paille de l’UFC et de l’Invicta FC, âgé de 34 ans.

« J’ai fait le plus gros sacrifice de ma vie, j’ai tout emballé et j’ai déménagé à Brooklyn, New York en permanence pour m’entraîner avec la plus grande boxeuse du monde, » a révélé Gonzalez à son vaste compte Instagram de près de 240000, expliquant qu’elle rejoignait un centre de formation géré en partie par la légendaire boxeuse Cindy Serrano.

« Je promets de consacrer ma vie à devenir le prochain champion du monde BKFC et je ne pourrais pas être plus heureux de commencer ce nouveau chapitre de ma vie. »