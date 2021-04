PAIGE VanZant a montré ses courbes très souples en effectuant une série de poses de yoga dans un minuscule bikini string sur des photos publiées sur son Instagram ce week-end.

Les images révèlent que la combattante de 27 ans vêtue de vêtements de plage maigres se laisse tomber pour un chien en terre et exécute un cobra, étirant son dos.

VanZant étend son dos sur un tapis de yoga rose Crédit: Instagram / Paige VanZant

La star portait un bikini et un haut en filet bleu pour son entraînement Crédit: Instagram / Paige VanZant

La femme de 27 ans publie souvent sur les réseaux sociaux en poussant des abonnements à son site de contenu exclusif Crédit: Instagram / Paige VanZant

VanZant est actuellement en négociation pour son prochain combat contre le BKFC Crédit: Instagram / Paige VanZant

La légende disait: « Parfois, je fais du yoga. »

Sa dernière offre Instagram fait suite à une vidéo tout aussi suggestive dans laquelle le bagarreur de Bare Knuckle a effectué le grand écart à côté d’une piscine.

VanZant partage souvent des photos et des vidéos sur ses réseaux sociaux pour pousser les fans vers son site de contenu exclusif lancé l’année dernière où les fidèles peuvent payer pour des clichés encore plus racés – et même une photo des pieds de la star.

Après avoir quitté l’UFC, VanZant a réussi à transformer sa renommée en carrière de mannequin et a récemment rejoint le championnat de combat de Bare Knuckle, perdant son premier match.

Elle a déclaré qu’elle gagnait plus d’argent à la maison en publiant sur Instagram qu’elle ne l’avait jamais fait sur le ring.

La star de 5 pieds 7 pouces a récemment partagé une superbe séance photo pour une prochaine édition de Sports Illustrated Swimsuit.

Le clip a été partagé avec le texte « Pro fighter on set » sur la vidéo et la chanson Bad Bitch de Bebe Rexha & Ty Dolla $ ign.

Le combattant est apparu pour la première fois dans le magazine en 2019 et a déclaré: « Être dans le numéro de Sports Illustrated Swimsuit est le summum de ma carrière de mannequin jusqu’à présent. »

VanZant a posé sur la plage lors de sa séance photo Sports Illustrated Crédits: TikTok

En 2018, VanZant a épousé son compatriote MMA, Austin Vanderford.

Depuis son arrivée sur la scène des sports de combat en 2013, la blonde a attiré beaucoup d’attention pour ses publications sexy sur les réseaux sociaux – et inclut souvent Vanderford dans ses vidéos TikTok.

À l’UFC, VanZant détenait un record de 8-5 avant de passer au championnat de combat Bare Knuckle l’année dernière, perdant ses débuts contre Britain Hart.

Après la défaite, le combattant a considéré le match comme « un très gros processus d’apprentissage ».

La beauté pose pour une autre séance photo suggestive, tirant sur son string rose

L’étourdissant passe devant la caméra dans un bikini tie-dye

Une couronne et un toit ouvert avec plus de photos promis sur son site de contenu exclusif

«Au fil des rondes, j’ai l’impression de trouver mon rythme et de trouver mon rythme et de comprendre ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas», a-t-elle déclaré.

« S’engager dans un sport complètement différent et ne pas pouvoir s’entraîner complètement à moins que vous ne combattiez. Vous ne pouvez pas vraiment boxer les doigts nus dans le gymnase. C’était une période d’adaptation. »

Malgré la défaite, le président du Bare Knuckle FC, David Feldman, n’a eu que des mots positifs pour la performance de VanZant.

«Elle voulait se prouver qu’elle pouvait le faire», a-t-il déclaré. «Je lui enlève mon chapeau et je m’attends à ce qu’elle revienne. Elle n’a pas été battue. Elle a été prise dans une bagarre serrée.

