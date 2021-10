L’ancienne attachée de presse de WH Stephanie Grisham à propos de Jared Kushner : « Raspoutine dans un costume ajusté »

«Elle est devenue très en colère et amère après sa rupture et au fil du temps, elle était rarement invoquée ou même considérée. Elle avait de gros problèmes et nous pensions qu’elle devait régler ces problèmes par elle-même. Maintenant, comme tout le monde, elle est payée par un éditeur radical de gauche pour dire des choses mauvaises et fausses », a déclaré Trump dans un communiqué mardi.