L’ancienne assistante de Sarah Ferguson, duchesse d’York, retrouvée morte dans un appartement de Dallas

Sarah Ferguson, duchesse d’York, a pleuré vendredi la mort de son ancienne assistante personnelle, deux jours après que la police de Dallas a annoncé l’arrestation d’un suspect accusé de son meurtre.

« Jenean était loyale, travailleuse, belle et amusante et mon cœur se brise pour sa famille et ses amis », a déclaré la duchesse, également connue sous le nom de Sarah Ferguson, dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Lundi après-midi, des policiers répondant à un appel à l’intervention non précisé ont trouvé Jenean Chapman, 46 ans, morte dans un appartement du centre-ville, a indiqué la police de Dallas dans un communiqué.

Mardi, le bureau du médecin légiste du comté de Dallas a conclu que sa mort était un homicide, selon la police. Les autorités n’ont divulgué aucun détail supplémentaire sur la façon dont elle est décédée.

Ce jour-là également, un suspect, James Patrick, 48 ans, a été arrêté par la police de l’Université du Texas à Austin en lien avec le meurtre de Chapman, a indiqué la police.

Patrick devrait être accusé de meurtre, a indiqué la police de Dallas dans un communiqué publié mercredi.

Il est resté emprisonné vendredi dans le comté de Travis sous caution de 100 000 $, selon les dossiers des détenus.

Le motif possible n’était pas clair, et il n’était pas clair si le suspect avait retenu les services d’un avocat pour l’affaire. Le bureau du défenseur public du comté de Travis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Des proches ont déclaré à NBC Dallas-Fort Worth que Chapman et Patrick étaient mariés depuis quelques mois et entretenait une relation difficile depuis des années.

« Nous avons été choqués parce qu’avant cela, c’était une relation intermittente », a déclaré sa sœur Nicole Marshall à la station. « C’était difficile, nous en étions conscients. »

Ferguson a pleuré la mort de Chapman sur les réseaux sociaux vendredi. Elle a partagé une image de Chapman et d’elle-même à l’arrière d’une Lincoln Town Car et a promis de donner de l’argent à un effort de financement participatif qui couvrirait le transport de son corps à New York.

« Je suis choqué et attristé d’apprendre que Jenean Chapman, qui travaillait avec moi comme assistante personnelle il y a de nombreuses années, a été assassinée à Dallas à l’âge de 46 ans seulement », a écrit Ferguson.

Elle a poursuivi : « J’ai eu de ses nouvelles il y a quelques mois et elle avait l’air si heureuse. »

Sœur Crystal Marshall a déclaré que le dernier rôle de Chapman était celui de vice-président senior chez Critical Mass, une société de marketing numérique, et qu’elle avait également travaillé pour la société de musique Def Jam. Elle envisageait de se lancer dans un nouveau voyage et de démarrer sa propre entreprise, a déclaré Marshall à NBC Dallas-Fort Worth.

Chapman était la définition d’une « femme noire indépendante », a-t-elle déclaré.

« Nous sommes en état de choc », a déclaré Nicole Marshall à la station de Dallas. « Nous nous sentons définitivement aveuglés. Nous essayons d’être un système de soutien pour notre mère, mais c’est juste une période très difficile. »