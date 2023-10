L’ancienne assistante de David Beckham, Rebecca Loos, répond aux « commentaires désagréables » alors que des allégations d’affaire refont surface

Rebecca Loos, ancienne assistante de David Beckham, a réagi à une avalanche de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux après que sa prétendue liaison avec l’ancienne star du football ait été mise en lumière dans ses récentes docu-séries.

La série Netflix en quatre parties, justement intitulée « Beckham », s’est penchée sur son ascension en tant que l’un des joueurs de football les plus convoités, en plus de sa vie en dehors du terrain avec une autre célébrité de renommée mondiale, son épouse Victoria Beckham.

Des allégations de liaison ont frappé le couple en 2003 après que David ait été échangé de Manchester United en Angleterre au Real Madrid en Espagne. En 2004, Loos a fait état d’une prétendue relation de quatre mois avec le footballeur.

Loos, qui est maintenant professeur de yoga et de méditation, a trouvé la force des commentaires de soutien sur sa page Instagram après que certains utilisateurs des réseaux sociaux ont attaqué son personnage pour avoir discuté de la prétendue liaison il y a près de 20 ans.

Loos a sous-titré une photo de pose de yoga : « Lâcher prise et trouver de la force dans les montagnes de la vie. »

« Certains commentaires ici sont dégoûtants !!! Restez forts », a écrit un utilisateur. « Vous avez une belle vie avec votre magnifique famille qui, contrairement à d’autres, n’a pas besoin de combler les lacunes en impliquant Netflix !!! »

« Merci », a répondu Loos avec un emoji de mains en prière avant d’ajouter, « j’accepte les commentaires désagréables avec autant d’humour que possible. »

Dans le documentaire, ni Victoria ni David ne nomment directement Loos comme la femme responsable de la période difficile de leur mariage.

« Est-ce que j’en ai voulu à David ? Si je suis totalement honnête, oui, je l’ai fait », a déclaré Victoria. L’ancienne Spice Girl n’a pas immédiatement déménagé en Espagne et a choisi de rester en Angleterre pour élever leurs jeunes fils pendant que David jouait au football à Madrid, un choix très scruté par les fans et les médias.

« C’était probablement, si je suis honnête, le moment le plus malheureux que j’ai jamais connu dans ma vie. Ce n’est pas que je me sentais ignoré parce que j’ai choisi d’intérioriser une grande partie de cela parce que j’étais toujours conscient de l’importance qu’il accordait à lui. nécessaire », a-t-elle expliqué.

« C’était la période la plus difficile parce que nous avions l’impression que le monde était contre nous », a déclaré Victoria. « Voici le problème : nous étions les uns contre les autres, si je suis tout à fait honnête. Vous savez, jusqu’à Madrid, parfois, c’était comme si nous étions contre tout le monde, mais nous étions ensemble, nous étions connectés, nous nous étions. »

Elle a ajouté : « Mais quand nous étions en Espagne, nous n’avions pas non plus l’impression que nous étions ensemble. Et c’est triste. Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point c’était dur et comment cela m’a affecté. »

« C’était un véritable cirque – et tout le monde adore quand le cirque vient en ville, n’est-ce pas ? À moins que vous n’y soyez », a-t-elle déclaré.

David a nié toutes les allégations et a publié une déclaration disant qu’il était « très heureux en mariage » et qu’il avait deux enfants. « Aucun tiers ne peut rien faire pour modifier ces faits », avait-il déclaré à l’époque.

« Je ne sais pas comment nous avons surmonté ça, en toute honnêteté », a déclaré David dans le documentaire. « Victoria est tout pour moi, la voir blessée a été incroyablement difficile, mais nous sommes des combattants et à cette époque, nous devions nous battre les uns pour les autres, nous devions nous battre pour notre famille.

« Et ce que nous avions valait la peine de se battre. »

Réalisé par Fisher Stevens, « Beckham » comprenait des entretiens avec David et Victoria, les parents de David et d’anciens coéquipiers tout au long de sa carrière de plusieurs décennies.

Le couple s’est marié en 1999 et a quatre enfants : Brooklyn Beckham, Roméo, Cruz et Harper.