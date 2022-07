L’ancienne assistante de Boris Johnson décrit son rôle dans le numéro 10 comme étant comme la ” nounou ” du Premier ministre

L’ancienne chef de cabinet adjointe de Boris Johnson, Cleo Watson, a comparé son rôle dans le n ° 10 à celui de “nounou” du Premier ministre.

Dans ses premiers commentaires publics depuis qu’elle a quitté Downing Street en 2020, l’ancienne assistante a également décrit comment le personnel a créé une barrière de «porte pour chiots» pour empêcher M. Johnson de quitter son bureau pendant ses périodes d’auto-isolement.

Dans un article pour Tatler magazineMme Watson, qui a été nommée au gouvernement par Dominic Cummings après avoir travaillé sur la campagne Vote Leave de 2016, a déclaré: “Mon rôle au n ° 10 semble fantaisiste, mais la plupart du temps, j’étais beaucoup plus proche d’être la nounou de Boris.”

Fournissant une description peu flatteuse de son passage au n ° 10, elle a déclaré que lorsque les tests étaient limités au début de la pandémie en 2020, elle prenait «généralement» la température du Premier ministre pour vérifier s’il présentait des symptômes de Covid.

« ‘C’est encore cette fois, premier ministre !’ Je dirais. À chaque fois, ne voulant jamais rater une bonne occasion de slapstick, il feignait consciencieusement de se pencher », a-t-elle écrit.

Mme Watson a également affirmé qu’elle devait fréquemment réprimander le Premier ministre pour avoir «fait des gags tels que« Kung Flu »et« Aye! Corona !’ » pendant la pandémie.

Elle a déclaré que M. Johnson avait été « cinglé » à quelques reprises par l’application NHS Covid, qui à l’époque obligeait les gens à s’auto-isoler pendant plusieurs jours après être entré en contact avec une personne qui avait été testée positive pour le virus.

Le Premier ministre, a-t-elle dit, “a insisté pour travailler depuis son bureau du rez-de-chaussée tout en s’isolant”, ajoutant: “Très vite, cela a nécessité la mise en place de chaises comme barrières dans l’embrasure de la porte, car il n’a pas pu résister à franchir le seuil dans notre pièce voisine pour regarder par-dessus les épaules ce sur quoi les gens travaillaient (invariablement dans une paire de lunettes de lecture de quelqu’un d’autre qu’il avait trouvée traîner).

Boris Johnson et Cleo Watson quittent Downing Street en octobre 2020 (PENNSYLVANIE)

« C’est ainsi que la ‘porte des chiots’ du premier ministre a été créée. Il s’agenouillait sur les sièges, ses coudes appuyés sur le dessus, comme un grand golden retriever indiscipliné, hurlant pour attirer l’attention.

Décrivant son propre limogeage du n ° 10 en novembre 2020, Mme Watson a affirmé que le Premier ministre lui avait dit dans la salle du Cabinet qu’elle lui rappelait M. Cummings, qui avait quitté le gouvernement deux semaines auparavant.

« C’est comme si un mariage s’était terminé, nous avions partagé nos affaires et j’avais gardé une vilaine vieille lampe. Mais chaque fois que je regarde cette lampe, ça me rappelle la personne avec qui j’étais. Tu es cette lampe ».

Elle a ajouté: “Comme le savent tant de politiciens, la fin arrive tôt ou tard – généralement plus tôt, si vous êtes employé par ce Premier ministre (même si je suppose qu’il a récemment eu un retour du karma avec intérêt).”

En comparant le travail à Downing Street à une crèche, elle a déclaré: “Cela, plus le questionnement constant sur le fait de savoir s’il s’était lavé les mains ou non (“Qu’entendez-vous par” récemment “?”), Le fait de se tordre les cheveux , ce qui le faisait ressembler encore plus à l’un de ces jouets trolls des années 1980 lors des conférences de presse télévisées quotidiennes, et les fréquentes réprimandes à propos de faire des gags tels que «Kung Flu» et «Aye, Corona», caractérisaient une grande partie de la pré-terrifiant ère de brossage avec la mort dans la pépinière.

«Pendant sa convalescence, la nounou a fait des pas de géant: j’ai insisté pour qu’il boive des jus verts remplis de vitamines de Daylesford au lieu de son Coca light habituel; essayant de trouver du temps pour ses siestes ou ses exercices très progressifs. J’ai alterné entre des mots sévères et apaisants en réponse à son habituel “Je déteste Covid maintenant”. Je veux que tout redevienne normal. Pourquoi tout m’arrive-t-il ? crises de colère.”

Le numéro 10 a été contacté pour un commentaire.