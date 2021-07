L’ancienne application Google Pay jusqu’à sa dernière fonctionnalité

Il y a environ un mois, Google a déclaré qu’il était sur le point de supprimer toute fonctionnalité utile de l’ancien Google Pay, vous laissant peu de raisons de le garder sur votre téléphone. Nous avons noté à l’époque que la seule véritable fonctionnalité restante était la partie paiement NFC, où vous pouviez toujours utiliser l’ancienne application pour effectuer des paiements. Bien que cette fonctionnalité reste, c’est maintenant la seule fonctionnalité restante.

Cette semaine, Google a modifié l’ancien Google Pay pour n’afficher que l’onglet de paiement, avec vos cartes de crédit jointes en haut et vos cartes de fidélité en dessous. Lundi, un lecteur nous a d’abord signalé ce changement et quand j’ai regardé, j’ai toujours vu l’ancienne interface à 4 onglets. Puis aujourd’hui, tout est parti et il ne me reste plus que ce que vous voyez ci-dessus.

À ce stade, vous n’avez vraiment aucune raison de conserver l’ancien Google Pay à moins que vous ne souhaitiez cette expérience ultra-dénudée. Les seules actions que vous pouvez encore effectuer sont l’ajout ou la gestion de cartes, l’ouverture de cartes de programme de fidélité et l’affichage de l’historique des transactions. C’est incroyablement simple, peut-être comme devrait l’être une application de paiement.

Et en fait, maintenant que j’y pense, c’est plutôt sympa. Fini les publicités et les promotions supposées et les offres push et les trucs sociaux, tout comme les trucs étranges de la banque Google. Le duvet que je ne peux pas imaginer beaucoup utiliser n’est pas du tout là. Tout ce que vous avez est l’interface de paiement NFC la plus simple que vous puissiez avoir, avec également l’historique des activités (dans le menu latéral). De quoi avez-vous vraiment besoin de plus ?

Nous ne savons pas si Google supprimera complètement cette ancienne application Google Pay et supprimera ses pouvoirs de paiement, mais jusqu’à ce qu’ils le fassent, vous pourriez en profiter plus que jamais. Bonjour, simplicité.

