L’ancienne application Google Pay a perdu plus de fonctionnalités

L’ancien Google Pay est en chute libre depuis quelques mois maintenant, car Google en a lentement fermé les fonctionnalités et a poussé les utilisateurs vers la nouvelle application. Ils ont d’abord ciblé le portail Web extrêmement utile (sans remplacement) avant de passer à la fonctionnalité d’envoi/réception et à la demande de fonds. Aujourd’hui, ils ont pratiquement tout enlevé.

Un paiement Google page d’assistance a été mis à jour aujourd’hui pour indiquer qu’à compter du 15 juin, vous ne pouvez plus utiliser l’ancienne application pour envoyer, demander, recevoir, réclamer ou retirer de l’argent ou alors trouver des transactions passées, et cela inclut le portail Web. Avec toutes les transactions en attente désormais effacées via l’ancien Google Pay, je ne sais pas ce qu’il y a d’autre.

Oh, vous pouvez toujours effectuer des paiements mobiles avec l’ancienne application, donc c’est quelque chose. Je ne sais pas quand cette fonctionnalité disparaîtra, mais une fois que ce sera le cas, ce sera vraiment la fin.

Bien que je ne sois pas vraiment un grand fan du nouveau Google Pay, cela fonctionne très bien et vous permet au moins d’envoyer et de recevoir de l’argent. Cependant, le choix de Google d’associer des numéros de téléphone à Google Pay est une opération de merde. Google Pay doit toujours être une connexion à un compte Google, afin que tout le monde puisse l’utiliser plutôt que de forcer les gens à avoir un service sans fil payant.