L’ancienne amie de Meghan Markle affirme que la duchesse l’a abandonnée alors qu’elle sortait avec le prince Harry

Meghan Markle a été accusée à plusieurs reprises d’avoir fait sortir des gens de sa vie après avoir commencé à sortir sérieusement avec le prince Harry.

L’une de ces personnes, la star de télé-réalité britannique Millie Mackintosh, a parlé pour la première fois de son expérience avec Markle.

Sur son podcast, « Mumlemmas & More », Mackintosh a expliqué qu’elle avait été interrogée à plusieurs reprises sur son amitié avec la duchesse de Sussex par des médias du monde entier, mais qu’elle voulait attendre jusqu’à ce qu’elle se sente à l’aise de partager son histoire et ait eu un plate-forme où elle pouvait parler directement sans craindre d’être éditée ou que ses mots soient mal interprétés.

Mackintosh a déclaré avoir rencontré Markle il y a environ huit ans lorsqu’elle s’est rendue à l’ouverture d’un hôtel à Istanbul. Elle a admis qu’elle était fan parce que l’émission « Suits » de Markle était encore diffusée à l’époque. Ils se sont rencontrés en commandant des boissons au bar et ont commencé à parler.

« Nous nous sommes très bien entendus », a déclaré Mackintosh. « Nous nous sommes entendus comme une maison en feu et avons passé la nuit à faire la fête et à nous amuser, et nous sommes restés en contact. »

Plus tard, lorsque Markle est allé à Londres, Mackintosh a déclaré que l’ancienne actrice ne savait vraiment rien de la ville et qu’elle ne connaissait vraiment personne là-bas.

« Alors, on traînait. On sortait pour un brunch, on allait au yoga, on allait se promener… Je l’ai emmenée dans mes endroits préférés », se souvient Mackintosh.

À l’époque, Mackintosh traversait une période difficile dans son mariage qui a finalement conduit à un divorce. Depuis que Markle avait divorcé il y a quelques années de son premier mari Trevor Engelson à ce moment-là, ils avaient « beaucoup de choses à se dire » et les conversations étaient « liantes ».

« Je ne dis certainement pas que nous étions les meilleurs amis », a précisé Mackintosh, « mais quand elle était en ville, elle me le faisait savoir. Et nous traînions parfois. »

Mackintosh a déclaré que la dernière fois qu’ils se sont vus, c’était lorsque Markle séjournait dans un hôtel et l’a invitée à s’arrêter. Ils ont passé un « après-midi vraiment amusant » avec « du rosé et des margaritas dans la piscine ».

À un moment donné de la journée, Markle lui a révélé qu’elle parlait avec désinvolture au prince Harry, et même si Mackintosh pensait que c’était « génial », elle « n’y pensait pas trop à l’époque ».

« Si seulement j’avais su, » rit-elle.

Mackintosh ne pouvait pas se rappeler exactement combien de temps s’était écoulé entre cette conversation et la révélation publique de la relation entre Harry et Markle. Mais après que la nouvelle a « explosé », elle a essayé de contacter son vieil ami.

« Alors je lui ai envoyé un message, et j’ai juste dit: » Hé, j’espère que tu vas bien, je pense à toi « , et elle m’a juste envoyé ce message vraiment abrupt qui ne ressemblait vraiment à aucune de ses communications avant », elle révélé.

« Ce n’était pas comme si je lui demandais si c’était vrai », a-t-elle poursuivi, « je m’en fichais. Ce n’était pas mes affaires. J’étais juste comme ‘ça va?’ Et ce que j’ai lu dans ce message, c’est qu’elle avait peut-être besoin d’un peu d’espace, qu’elle avait besoin de se calmer, qu’elle était en colère, qu’elle subissait peut-être beaucoup de pression.

« Je ne lui ai plus envoyé de message. J’allais le laisser, mais je m’attendais à ce que nous restions en contact. … Je pensais qu’elle répondrait peut-être et dirait: » Écoute, désolé, tu sais, tout est un un peu stressant en ce moment, quelque chose. »

Au lieu de cela, Mackintosh « n’a plus jamais entendu parler d’elle. Je n’ai pas non plus envoyé de message parce que j’avais l’impression qu’elle m’avait juste en quelque sorte dit de » f — off « , en gros, dans ce message. »

« Meghan Markle m’a fantôme, bébé », a plaisanté Mackintosh.

Elle a dit que son instinct à l’époque lui disait que Markle croyait essentiellement: « Bien, je vais être royale maintenant, je n’ai pas besoin de Millie dans ma vie. »

« Comme, qu’est-ce que je pourrais lui offrir à ce moment-là? » demanda Mackintosh. « Elle avait rencontré son prince, tu sais. J’étais dans une émission de télé-réalité. »

Mackintosh a ajouté plus tard que ce qui lui était « le plus blessant » était que parce qu’elle avait posté une photo avec Markle avant que tout cela n’arrive, les médias ont supposé qu’ils étaient des amis proches, suggérant que Mackintosh avait été celui qui avait présenté Markle et Harry. Mackintosh a déclaré à plusieurs reprises tout au long du podcast qu’elle ne l’avait même jamais rencontré.

Mackintosh a senti qu’elle avait été traînée dans la boue avec des spéculations sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été « invitée » au mariage royal, même si Markle l’avait « fantôme » bien avant cela.

Lizzie Cundy, mannequin et présentatrice de télévision britannique, s’est entretenue avec Fox News Digital plus tôt ce mois-ci et a partagé une histoire similaire.

Elle s’est même souvenue que, pendant leur amitié, Markle lui avait dit qu’elle voulait être dans « Made in Chelsea », l’émission de téléréalité mettant en vedette Mackintosh.

Cundy a dit qu’elle aussi avait été «fantôme», expliquant: «Je l’ai compris. J’étais un peu triste parce que je pensais que nous nous entendions très bien, et il n’y avait personne de plus heureux que moi pour qu’elle rencontre Harry. Je veux dire, regarde , elle a gagné au loto.

« Il était le royal le plus populaire. Nous aimions tous Harry et nous étions si heureux qu’il ait rencontré l’amour de sa vie. Tout le monde en Angleterre les a embrassés et les a aimés.

« Et j’ai vite vu qu’elle [did] cela à beaucoup de gens », a ajouté Cundy. « Je pense, avec le recul, que les gens ont servi un but dans sa vie. Lorsque vous avez servi votre objectif, elle est passée au suivant. Je pense que c’est comme ça qu’elle est. Meghan obtient ce que Meghan veut. »

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.