L’ancienne ambassadrice de Trump à l’ONU, Nikki Haley, se prépare pour une probable candidature à la présidence en 2024

Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies sous l’ancien président Donald Trump, a embauché du personnel clé et sollicite des donateurs potentiels alors qu’elle explore une course présidentielle contre son ancien patron en 2024, selon des personnes informées de ses plans.

Haley est en train de constituer un comité national des finances et une équipe de communication avant une éventuelle campagne, ont expliqué ces personnes. Certaines des nouvelles recrues ont été invitées à se présenter au travail à but non lucratif de Haley Stand for America Inc. et son comité d’action politique Stand for America PAC à Charleston, SC, d’ici le 1er février, ont ajouté ces personnes. Toutes les personnes qui ont parlé avec CNBC ont demandé à ne pas être nommées car les plans de Haley ne sont pas publics et pourraient encore changer.

La consultante politique Mary Kate Johnson, quant à elle, a contacté au nom de Haley les principaux donateurs politiques ces derniers jours pour évaluer leur intérêt à rejoindre le comité des finances, ont ajouté deux de ces personnes.

Johnson a travaillé en étroite collaboration avec Haley ces dernières années, collectant des fonds par l’intermédiaire de sa société de conseil MKJ Inc. pour l’association à but non lucratif de Haley ainsi que pour son comité d’action politique, ses dossiers fiscaux, ses déclarations à la commission électorale fédérale et ses dossiers commerciaux locaux.

Haley n’a pas officiellement annoncé de candidature présidentielle mais a fortement laissé entendre la possibilité, récemment dire à Fox News elle “se penchait” vers une éventuelle candidature à la Maison Blanche en 2024 et que les républicains avaient besoin d’un candidat capable de remporter des élections générales contre le président Joe Biden. Un porte-parole de Haley n’a pas renvoyé les demandes de commentaires.