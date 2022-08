L’ancienne ambassadrice britannique au Myanmar Vicky Bowman arrêtée dans le pays – alors que de nouvelles sanctions sont annoncées | Nouvelles du monde

L’ancien ambassadeur britannique au Myanmar a été détenu dans ce pays d’Asie du Sud-Est, a confirmé son gouvernement, alors que le Royaume-Uni annonce de nouvelles sanctions.

Vicky Bowman et son mari ont été arrêtés pour violation de la loi sur l’immigration du pays, selon un communiqué du ministère de l’Information du Myanmar.

Elle et son mari, Htein Lin, un artiste birman et ancien prisonnier politique, ont été détenus mercredi, semble-t-il.

La nouvelle est apparue peu de temps avant l’annonce de nouvelles sanctions britanniques visant le régime du Myanmar.

L’arrestation aurait eu lieu à Yangon, anciennement connue sous le nom de Rangoon, la plus grande ville du Myanmar, autrefois connue sous le nom de Birmanie.

Myanmar Now, un service d’information en ligne, a cité des sources proches de la famille de Mme Bowman disant qu’elle et son mari avaient été emmenés par les forces de sécurité alors qu’ils séjournaient temporairement à Yangon. Elle vivait depuis des années dans le canton de Kalaw, dans l’État de Shan, dans l’est du Myanmar, selon le rapport.

Mme Bowman dirige le Myanmar Center for Responsible Business (MCRB), dont le siège est à Yangon, selon son site Internet.

La loi sur l’immigration du Myanmar est rédigée de manière à donner aux autorités une excuse pour détenir des visiteurs étrangers pour violation des conditions de leurs visas.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, reflétant une déclaration de l’ambassade du Royaume-Uni au Myanmar, a déclaré: “Nous sommes préoccupés par l’arrestation d’une femme britannique au Myanmar. Nous sommes en contact avec les autorités locales et fournissons une assistance consulaire.”

Le Myanmar traverse une période de chaos politique et économique depuis l’armée a renversé un gouvernement élu début 2021.

Les sanctions interviennent le jour où des centaines de milliers de Rohingya réfugiés célèbrent le cinquième anniversaire de leur exode du Myanmar vers le Bangladeshaprès que, fin 2017, l’armée birmane a lancé une répression à la suite d’une attaque rebelle.

Le Royaume-Uni a déclaré qu’il:

• Prendre de nouvelles mesures contre les forces armées du Myanmar

• Imposer de nouvelles sanctions contre les entreprises liées à l’armée pour cibler l’accès de l’armée aux armes et aux revenus

• Et confirme son intention d’intervenir dans l’affaire Gambie contre Myanmar devant la Cour internationale de justice pour soutenir les efforts de justice internationale

En novembre 2019, la Gambie – avec le soutien de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) – a porté l’affaire devant la Cour internationale de justice de La Haye, alléguant que les atrocités commises par le Myanmar contre l’ethnie Rohingya dans l’État de Rakhine constituaient une violation de la convention des Nations Unies sur génocide. L’affaire est en cours.

La ministre britannique pour l’Asie, Amanda Milling, a déclaré dans un communiqué : “Nous continuons d’être solidaires avec le peuple Rohingya et condamnons l’horrible campagne de nettoyage ethnique des forces armées du Myanmar”.

Burma Campaign UK, qui a lancé une campagne pour que le gouvernement britannique se joigne à l’affaire Gambie contre Myanmar il y a près de trois ans, s’est dit ravi de l’annonce des sanctions.

La directrice exécutive Anna Roberts a déclaré : « Pendant des décennies, les militaires birmans ont été autorisés à violer le droit international sans conséquences, les encourageant à commettre un génocide et à tenter un autre coup d’État.

Sky News fait état des milliers de musulmans rohingyas piégés sur les plages du Myanmar où ils ont été effectivement laissés mourir.



Qui est Vicky Bowman ?

Mme Bowman a été ambassadrice britannique au Myanmar entre 2002 et 2006 et possède plus de trois décennies d’expérience dans le pays.

Un profil sur le site Web de l’Institut pour les droits de l’homme et les entreprises indique qu’elle est directrice du Myanmar Center for Responsible Business (MCRB) depuis juillet 2013.

Avant cela, dit-il, elle a travaillé chez Rio Tinto et a occupé une série de postes de direction au ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth.

Elle a également été deuxième secrétaire à l’ambassade du Royaume-Uni au Myanmar de 1990 à 1993 et ​​parle birman.

Selon le site Web du MCRB, il “vise à fournir un forum de confiance et impartial pour le dialogue, des séminaires et des séances d’information aux parties concernées ainsi qu’un accès à l’expertise et aux outils internationaux”.

Il reçoit des fonds des gouvernements du Royaume-Uni, de la Norvège, de la Suisse, des Pays-Bas, de l’Irlande et du Danemark.