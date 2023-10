Natalie Archer est née pour jouer.

Après des années de théâtre musical et de carrières commerciales, Natalie, née Natalie Distler, a réservé un pilote de télévision à l’âge de 14 ans pour une émission intitulée « Rescue Me », qui s’est transformée en un concert de sept ans aux côtés de Denis Leary dans le rôle de son enfant sauvage. fille, Colleen.

Alors qu’elle rencontrait du succès dans la populaire série de pompiers FX, Natalie a redoublé d’efforts et a poursuivi son autre véritable amour, la musique.

Elle a rencontré l’homme de ses rêves, Kyle Archer, dans un ascenseur jusqu’au studio d’un producteur à New York.

LA FOI DE TOBY KEITH ÉTAIT SON ‘ROCHER’ ​​APRÈS LE DIAGNOSTIC DU CANCER DE L’ESTOMAC : ‘JE PRIE JUSTE’

Ils ont commencé à créer de la musique ensemble, se sont mariés, ont fait leurs valises et ont déménagé à Nashville après avoir reçu un contrat d’édition pour devenir auteurs-compositeurs et musiciens à plein temps. Ensuite, tout a changé.

Natalie a été emmenée aux urgences après avoir perdu connaissance dans une épicerie de Nashville. On lui a diagnostiqué une leucémie le même jour.

‘Sauve moi’

Natalie a grandi en dehors de Manhattan et se rendait en ville avec sa mère pour des auditions. Elle a toujours eu « une vraie passion » pour le spectacle, et pouvoir jouer Colleen Gavin dans « Rescue Me » a offert à Natalie la chance de mettre en scène une partie de son « angoisse d’adolescente ».

REGARDER : Natalie Archer se souvient d’avoir grandi sur le tournage de « Rescue Me »

«Ce fut une période tellement incroyable de ma vie et un souvenir que je garderai avec moi pour toujours », a déclaré Natalie à Fox News Digital. « Je suis devenue très rebelle et un peu, je ne sais pas… un peu farfelue. Et j’ai dû le sortir de mon système en quelque sorte grâce à elle. J’ai adoré la jouer.

« Beaucoup de choses me sont passées par-dessus la tête quand j’ai commencé, mais c’était un groupe de personnes vraiment amusant avec qui grandir. Et tout le monde était tellement talentueux et tellement merveilleux. »

Histoire d’amour

Une fois le spectacle terminé, elle a trouvé une vocation dans la musique. Un voyage fatidique en ascenseur avec un garçon du Montana n’était que le début de son histoire d’amour avec Kyle Archer, son mari et guitariste d’Archertown.

Les producteurs de disques savaient également qu’ils étaient un bon couple et leur ont demandé d’écrire des chansons ensemble à New York, une opportunité qu’ils n’ont pas laissée passer.

«Nous avons eu plus de choses en solo avec de la musique et nous avons simplement dit : « OK, tout le monde, nous allons essayer ça, essayer ça en duo » », a déclaré Natalie.

Ils ont parcouru le pays avant d’atterrir à Nashville avec un contrat d’édition.

Natalie et Kyle avaient écrit et joué en duo Archertown avec des chansons à succès du drame country populaire « Nashville », mais avaient mis la musique en veilleuse pour se concentrer sur sa santé.

« Nous travaillons simplement, écrivons des chansons et, vous savez, vivons cette vie », a déclaré Natalie à Fox News Digital à propos de sa vie de conte de fées en faisant de la musique avec Kyle à Nashville, Tennessee, avant qu’on lui diagnostique un cancer.

« Le monde a changé en un instant »

Natalie a commencé à ressentir des signes « assez significatifs » indiquant que quelque chose n’allait pas avec son corps un mois avant d’être transportée d’urgence à l’hôpital.

« Kyle jouait à un match de baseball, alors ma belle-sœur m’a conduit là-bas. Elle vivait également à Nashville à l’époque, et nous sommes arrivés là-bas et, vous savez, ils ont fait mes analyses de sang », a déclaré Natalie. « M’a transféré dans une autre pièce, ce qui n’était pas bon signe. Et puis Kyle a finalement réussi, et ils m’ont annoncé que j’avais une leucémie.

« Donc, notre monde a changé en un instant. J’avais 24 ans à l’époque, donc, je veux dire, sinon, tout comme une personne jeune et en bonne santé. »

Depuis les urgences, ils se sont rendus dans un centre de cancérologie à Nashville.

« J’y suis restée 30 jours et j’ai commencé la chimiothérapie en deux jours, je pense », se souvient-elle. « C’est juste… cela a complètement changé notre monde. Je pense que même si nous étions si tristes et dévastés de vivre, vous savez, notre rêve essentiellement à Nashville, nous nous disions simplement : ‘Vous savez quoi ? Je pense c’est notre signe pour peut-être retourner au Montana.' »

REGARDER : Natalie Archer se souvient de son diagnostic de leucémie : « Notre monde a changé en un instant »

Kyle a grandi à Whitefish, une ancienne ville forestière de l’ouest du Montana, près du parc national des Glaciers. Il s’est rendu à l’université en Californie du Sud, où il a rencontré son collègue musicien et meilleur ami John Kaye.

LE CHANTEUR LEE GREENWOOD CRÉDITS ÉLEVANT DES ENFANTS À L’EXTÉRIEUR D’HOLLYWOOD, DE « VRAIES VALEURS », POUR UNE FAMILLE SOLIDÉE

Des mois après son diagnostic et vivant désormais dans un nouvel état après que leurs rêves de devenir chanteurs et auteurs-compositeurs à succès se soient arrêtés brutalement, Natalie et Kyle étaient sur le point de se lancer dans un nouveau voyage.

« Je pense que je n’oublierai jamais d’être à l’hôpital et d’avoir, vous savez, tous les médecins et… toute l’équipe d’infirmières et tout le monde, vous savez, debout autour de nous et disant : ‘Nous voulons juste que vous le fassiez.’ Je sais que nous n’avons pas le temps de faire quelque chose comme… congeler les œufs ou faire quoi que ce soit. Nous n’avons tout simplement pas le temps. Nous devons commencer cela maintenant », a déclaré Natalie.

« Il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas avoir d’enfants. »

Ils étaient dévastés.

« Je me souviens avoir regardé Kyle et lui avoir dit : ‘Vous savez, tant que nous sommes ensemble, cela n’a pas d’importance », a-t-elle déclaré. « Nous pouvons nous en sortir et nous aurons une famille un jour. »

Désormais sans cancer depuis quatre ans, Natalie a commencé à faire des recherches sur les agences d’adoption.

ARCHERTOWN VIDÉO

« Le projet de Dieu »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Peut-être que c’est le plan de Dieu, et nous allons juste changer de vitesse, et nous aurons toujours notre famille, vous savez, que nous voulons », a-t-elle déclaré. « Et la semaine prochaine, nous avons découvert que j’étais enceinte. »

Elle a donné naissance à leur fils Boden en mars 2019.

REGARDER : Une ancienne enfant star se souvient avoir entendu une nouvelle « dévastatrice » selon laquelle elle n’aurait jamais d’enfants au milieu de sa bataille contre le cancer

« Après la naissance de notre fils, cela nous a en quelque sorte ouvert l’esprit et a vraiment enflammé la passion de créer de la musique », a déclaré Kyle. « Je m’assois et je joue avec lui, j’écris des chansons… et je recommence à faire ce que nous aimons. C’est en quelque sorte ce qui a relancé l’histoire. »

Comme la plupart de leurs étapes dans la vie, le retour à la musique a été plutôt un grand pas en avant, a déclaré le troisième membre d’Archertown, John Kaye.

Kaye a aussi la musique dans le sang. Il a été élevé par l’enseignante à la retraite Barbara et son père George, qui possédaient l’un des derniers magasins de musique indépendants de la vallée de San Fernando avant de fermer boutique en 2021.

Il a quitté Los Angeles pour commencer une nouvelle vie dans le Montana et a commencé à jouer de la musique avec son meilleur ami Kyle.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Ils ont réfléchi à l’idée de se remettre sur scène et jouaient de petites performances dans le magasin d’antiquités de la mère de Kyle, où le propriétaire d’un nouveau festival local les a entendus jouer.

« Il leur a offert la première place de Under the Big Sky à midi dès le premier jour », se souvient Kaye. « Les toutes premières personnes à jouer au festival. C’était en quelque sorte le début de notre premier vrai spectacle ensemble : nous trois dans un gigantesque festival sur une très grande scène. »

La musique et l’énergie de guérison du Montana

Les fans de folk, de country et d’Americana ont afflué au festival pour voir Dwight Yoakam, la star de « Yellowstone » Ryan Bingham, Jamestown Revival et Jenny Lewis, Archertown accueillant des milliers de mélomanes dans le ranch de 350 acres.

Under the Big Sky est devenu l’une de leurs traditions annuelles préférées et ils ont partagé la scène avec Zach Bryan, Hank Williams Jr., Midland, Brothers Osborne et Elle King.

Leurs compositions émouvantes et leurs airs mélodiques continuent de toucher de nombreuses personnes, en partie grâce à la scène des festivals où ils ont chanté aux côtés de Zac Brown Band, Brett Eldredge, Dan + Shay, Jon Pardi et Russell Dickerson.

Le cancer de Natalie est en rémission depuis 10 ans et elle attribue à la musique et à l’énergie de guérison du Montana le mérite de lui avoir sauvé la vie. Le couple a également accueilli sa fille Ednie au monde en novembre 2021.

REGARDER : Le chanteur country a décrit avoir trouvé l’inspiration pour rejouer de la musique après la naissance de son fils

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ils sont entourés d’un « groupe solide de personnes » et espèrent continuer à partager leurs histoires et leurs expériences à travers les chansons et sur scène.

« Nous sommes tellement reconnaissants de la situation actuelle et nous voulons simplement que le train continue de rouler », a déclaré Natalie.