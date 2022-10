L’ancien whip conservateur Chris Pincher fait l’objet d’une enquête par le chien de garde des normes après avoir «tâtonné deux hommes»

Le député disgracié Chris Pincher fait maintenant l’objet d’une enquête officielle par le chien de garde du Parlement pour avoir enfreint les règles de conduite de la Chambre des communes.

Le commissaire aux normes examine si M. Pincher est coupable “d’actes portant gravement atteinte à la réputation de la Chambre dans son ensemble ou de ses membres”.

Chris Pincher fait l’objet d’une enquête du commissaire aux normes du Parlement Crédit : PA

L’enquête a débuté jeudi dernier mais pourrait prendre des mois avant de se terminer.

Le Sun a révélé pour la première fois de graves allégations contre le député de Tamworth fin juin.

L’ancien whip en chef adjoint a été surpris en train de tripoter deux hommes au fastueux Carlton Club – un établissement privé pour les conservateurs.

M. Pincher a démissionné de manière sensationnelle en tant que whip après qu’une plainte ait été déposée contre lui.

Le lendemain, on lui a retiré le fouet et on lui a dit de rester à l’écart des Communes.