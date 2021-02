L’ancien vice-président Pence snobe la conférence conservatrice annuelle où son ancien patron Trump doit prendre la parole, suscitant des spéculations

Alors que l’ex-président Donald Trump s’exprimera lors de la prochaine Conférence d’action politique conservatrice (CPAC), il ne sera pas rejoint par Mike Pence, un fait qui explique pourquoi les deux côtés de l’allée politique expliquent pourquoi.

Matt Schlapp, l’un des principaux organisateurs de l’événement, a déclaré que le refus de Pence de prendre la parole à la conférence était un « erreur. »

«Son bilan conservateur est bien respecté, et les conservateurs veulent entendre son point de vue sur les menaces actuelles posées par le socialisme et ce parti démocrate radicalisé,» il a dit.

Le discours de Trump sera, quant à lui, son événement le plus public depuis son départ. Bien qu’il ait accordé une poignée d’interviews à la télévision et publié plusieurs déclarations publiques, l’ancien président a été inhabituellement silencieux à un moment où l’avenir du Parti républicain est remis en question, certains encourageant le parti à abandonner Trump et d’autres voulant que ce soit le cas. plus fidèle à lui.

On s’attend à ce que Trump parle à la fois de son avenir en politique, ainsi que des échecs de l’administration Joe Biden – en particulier de l’immigration – lorsqu’il s’exprimera le dimanche 28 février, dernier jour de l’événement CPAC qui s’ouvre jeudi à Orlando, en Floride.

Bien qu’il n’y ait pas de mauvais sang officiel entre Pence et Trump, les rapports suggèrent que la relation pourrait s’être détériorée à la suite de l’émeute du Capitole américain le 6 janvier. Pence a dû être précipité car certains partisans de Trump auraient prévu de l’enlever.

Trump a ensuite été destitué par la Chambre des représentants pour «Incitation à une insurrection» en agitant la foule ce jour-là avec un discours sur la fraude électorale, mais l’ancien président a ensuite été acquitté au Sénat.

Un rapport du Washington Examiner citant des sources anonymes proches de Trump et Pence indique que l’ancien vice-président refuse de parler à CPAC simplement en raison de la présence de Trump. Trump, selon l’Examinateur, est également furieux contre son ancien collègue pour avoir certifié la victoire électorale de Biden.

«En ce qui concerne Trump, il n’y a pas de retour pour Pence», une source a dit au journal.

Les responsables de la campagne de Trump, cependant, se sont opposés aux informations faisant état d’une relation fracturée.

Cette histoire est manifestement fausse, et ces attaques «de source anonyme» conçues pour créer des divisions expliquent pourquoi les gens se méfient des médias. Aucune demande ou demande de ce genre n’a jamais été faite par le président Trump, et en fait, le président Trump et le vice-président Pence ont eu un grand appel la semaine dernière! https://t.co/pIedeEIZ6X – Jason Miller (@JasonMillerinDC) 22 février 2021

Les théories du complot sur les réseaux sociaux affluent depuis l’annonce de l’absence de Pence, de nombreux critiques de Trump pensant que Pence pourrait ne pas vouloir «Parle aux gens qui ont essayé de le tuer» et les conservateurs ne voyant aucun avenir pour l’ancien vice-président dans un parti dont il est promu et dont il fait partie depuis des décennies.

Quelque chose à propos de ne pas vouloir parler à des personnes qui ont essayé de le tuer.https: //t.co/vVblv3ulk8 – Douleur au thé (@TeaPainUSA) 21 février 2021

Tu te souviens de Mike Pence? Il a passé quatre ans enfermé dans un regard adorant et a été récompensé par une violente foule chantant pour son assassinat. Alors qu’est-ce qu’il a à dire à propos ou à l’homme qui a incité cette violence? Absolument rien. – Steven Beschloss (@StevenBeschloss) 23 février 2021

Mike Pence est devenu hors de propos au moment où Trump a perdu. – Lavern Spicer (@lavern_spicer) 21 février 2021

Mike Pence est FINI en politique. C’est un TRAITEUR de MAGA qui aurait pu jouer la carte Pence et a choisi de ne pas le faire. Slimy Quisling! – Patrick Howley (@HowleyReporter) 22 février 2021

Depuis qu’il a quitté son poste au gouvernement, Pence a ouvert un bureau en Virginie et servira de «Distingué visiteur» pour la Fondation du patrimoine.

Parmi les autres orateurs à CPAC Orlando, il y aura l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

