L’ancien vice-président Mike Pence a subi une intervention chirurgicale pour se faire implanter un stimulateur cardiaque après avoir éprouvé « des symptômes associés à une fréquence cardiaque lente », a déclaré jeudi son bureau.

La « chirurgie de routine » a été réalisée avec succès mercredi, selon le communiqué du bureau de Pence, selon lequel l’ancien vice-président de 61 ans « devrait se remettre complètement et reprendre ses activités normales dans les prochains jours ».

La déclaration a noté que les antécédents médicaux de Pence comprenaient un diagnostic de bloc de branche gauche asymptomatique. Il a ressenti des symptômes au cours des deux dernières semaines et a consulté ses médecins, après quoi il a subi la procédure au campus médical Inova Fairfax à Falls Church, en Virginie, selon le communiqué.

« Je suis reconnaissant pour le professionnalisme et l’attention rapides des médecins, des infirmières et du personnel exceptionnels de l’Institut cardiaque et vasculaire Inova, y compris le Dr Brett Atwater et le Dr Behnam Tehrani », a déclaré Pence dans le communiqué.

« J’apprécie également la consultation de mes médecins de longue date de l’Indiana, le Dr Michael Busk et le Dr Charles Taliercio à Ascension St. Vincent. Ma famille a été vraiment bénie par le travail de ces professionnels de la santé dévoués », a déclaré Pence.

