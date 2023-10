L’ancien vice-président Mike Pence a suspendu samedi sa campagne présidentielle de 2024, sa campagne étant à court d’argent et le Parti républicain évoluant dans une direction différente de celle du conservateur de longue date de l’Indiana.

Il a fait cette annonce inattendue lors de la convention annuelle de la Coalition juive républicaine à Las Vegas.

“Je suis venu ici pour dire qu’il est devenu clair pour moi que ce n’est pas mon moment. Après de longues délibérations, j’ai décidé de suspendre ma campagne présidentielle à compter d’aujourd’hui”, a-t-il déclaré sur scène. “Je n’ai aucun regret. La seule chose qui aurait été plus difficile que d’échouer aurait été si nous n’avions jamais essayé du tout.”

Son porte-parole, Devin O’Malley, a déclaré que Pence avait choisi la convention pour cette annonce parce que « le conflit en Israël est un microcosme de ce que Pence a évangélisé concernant le populisme et les valeurs conservatrices traditionnelles ».

“Le RJC lui a fourni une dernière opportunité de faire valoir ce point et de le faire devant un public favorable”, a ajouté O’Malley.

Un républicain de la campagne Pence a déclaré qu’il serait surpris si l’ancien vice-président soutenait l’un des autres candidats à la primaire.

L’annonce a été une surprise même pour les organisateurs de l’événement. Le PDG de la Coalition juive républicaine, Matt Brooks, a déclaré qu’il avait passé environ 10 à 15 minutes avec Pence avant son discours et qu’il n’avait reçu aucun avertissement indiquant qu’il abandonnerait.

“Cela n’a jamais été mentionné”, a déclaré Brooks. “J’ai été surpris, et écoutez, je veux dire, il a choisi un public incroyablement approprié pour faire cela. L’appréciation et la gratitude sincères pour tout ce que Mike Pence a fait au cours de ses années de service public étaient évidentes, et tout le monde a apprécié ce qu’il a fait et regarde avec impatience de voir ce qu’il va faire ensuite.”

Les candidats républicains ont largement félicité Pence suite à sa décision.

“Il a été un bon homme de foi. Il a été un bon homme de service”, a déclaré l’ancienne ambassadrice américaine auprès des Nations Unies Nikki Haley. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a tweeté : « Le vice-président Mike Pence est un homme de foi de principe qui a travaillé sans relâche pour faire avancer la cause conservatrice. »

Mais Trump a adopté une approche différente à l’égard de son ancien vice-président.

“Il devrait me soutenir”, a déclaré Trump lors d’un discours à Las Vegas samedi après-midi. “Vous savez pourquoi ? Parce que j’ai eu une présidence très réussie et qu’il était vice-président. … Je l’ai choisi, je l’ai nommé vice-président. Mais les gens en politique sont très déloyaux. Je n’ai jamais rien vu de tel. “

Lorsqu’une personne dans la foule a crié « traître », Trump a ri et a répondu : « Il aurait pu faire ce qu’il aurait pu faire ».

Pence avait eu du mal à gagner du soutien dans un champ primaire surpeuplé dominé par Trump. Après avoir rompu avec son ancien colistier après avoir certifié les résultats des élections de 2020 le 6 janvier 2021, Pence avait commencé à tracer une ligne plus nette entre lui et Trump pendant la campagne électorale.

“Lorsque Donald Trump s’est présenté à la présidence en 2016, il a promis de gouverner en tant que conservateur et ensemble, nous l’avons fait”, a-t-il déclaré en septembre à l’Institut politique du New Hampshire du St. Anselm College. “Mais il est important que les républicains sachent que lui et ses imitateurs dans cette primaire républicaine ne font pas une telle promesse aujourd’hui.”

Pence a rompu avec Trump et ceux qu’il appelait ses « imitateurs dans cette primaire républicaine » sur des questions telles que l’avortement, le soutien à l’Ukraine et la dette nationale. Il a également appelé à ce que la législation fédérale sur l’avortement établisse une norme nationale minimale de 15 semaines, augmente le soutien militaire à l’Ukraine et réforme la sécurité sociale pour réduire la dette nationale.